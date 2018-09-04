【華冠投顧】無量持續看盤整 強勢族群可看誰?

范振鴻 分析師

●族群追蹤

今天盤面攻擊的族群主要看到了 PA 族群，3105 穩懋漲停、2455 全新與 8086 宏捷科也有漲 3% 以上的表現，但此族群明顯為反彈走勢，首要留意季線反壓；另外可以注意的強勢族群則是 PCB 族群裡的 IC 基板部份，6552 易華電、3037 欣興是本波較強勢的標的，6552 易華電有機會走出旗型型態，而 3037 欣興則是盤堅向上，可以列入追蹤名單內觀察型態發展；而紡織股再 1402 遠東欣昨天轉弱等待月線支撐後，今天 1477 聚陽也跌破月線整個族群看來要進入整理期的機會大。

●盤勢分析

大盤開高走高，雖然稍微比昨天量增，但量能還是不夠，就是先持續看盤整盤，08/28 低點目前看也還是有守，而近期國際消息重點就是 9 月 6 日即將公佈的對中課稅清單，會如何影響盤面也還要持續觀察，但可以確定的是，短線多空都不好操作。而 OTC 部份，昨天大跌 2% 今天強彈 1% 左右，並未化解空方疑慮，需要站上昨高走出多頭浪才能算是短底完成，而就算完成，下一波反壓就是季線與 148~153 之間的套牢反壓，還需要持續關注追蹤。

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