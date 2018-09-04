【華冠投顧】股王大立光帶動，漲價題材族群回神，台股守住10日線!

台股在股王大立光 (3008) 大漲及被動元件等漲價題材族群回神下，指數上漲 57 點，11021 作收，重新站回 11000 關卡，成交量 1146 億元，價漲量增格局。

美股勞動節休市，台股今日走勢與跌深的被動元件族群走勢連動性極高，指數開高一度下殺翻黑，但隨即在被動元件等漲價族群回神下，加上股王大立光贊攻，推升指數回到 11000 點之上。盤面焦點，雙鏡頭逐漸成為中階智慧型手機標配，且 3 鏡頭趨勢逐漸成型，美系外資看好大立光將是最大受惠者，調高大立光目標價至 6200 元，激勵大立光今天強勢大漲 200 元作收，收盤在最高 4890 元，漲幅 4.26%，收復所有短期均線。被動元件族群爆出大量，包括國巨 (2327)，華新科 (2492)，禾伸堂 (3026)，信昌電 (6173)，大毅(2478)，奇力新(2456) 等股價震盪幅度都不小，上沖下洗，先殺後拉，日 K 線皆留下引線。

台股上周四衝高至 11,186 高點，因短線技術指標過熱，漲多經過拉回修正，守住大盤 10 線支撐，明日大盤能不能上攻，端看被動元件能否持續反彈。選股方向短線由於上市櫃公司陸續公布 8 月營收，具題材營收成長的個股可望成為盤面新寵兒，尤其以中小型個股為首選。

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