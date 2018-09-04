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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月04日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
3037   欣興                    3036      1345    00637L 元大滬深300正2        -15023         0  
2891   中信金                  2116     19266    2382   廣達                   -2616     -2423  
2886   兆豐金                  2035     -2033    00633L 富邦上証正2            -2378         0  
00677U 富邦VIX                 1920         0    00672L 元大S&P原油正2         -1886         0  
2856   元富證                  1747      2977    2317   鴻海                   -1876    -21396  
00693U 華頓S&P黃豆             1164         0    2883   開發金                 -1718       514  
2801   彰銀                    1139      4512    3035   智原                   -1433       466  
2353   宏碁                    1055     10200    00736  國泰新興市場           -1406      -249  
00632R 元大台灣50反1           1051         0    8163   達方                   -1201     -1320  
00673R 元大S&P原油反1           963         0    2892   第一金                 -1184      4974  
2888   新光金                   916    -11206    2607   榮運                   -1171     -1268  
00676R 富邦臺灣加權反1          867         0    2313   華通                   -1164    -10481  
2356   英業達                   770     20997    2887   台新金                 -1117    -24827  
2881   富邦金                   763      1935    2337   旺宏                   -1011     -9266  
2349   錸德                     697     -8441    3706   神達                    -935     -1641  
2002   中鋼                     693     21621    1402   遠東新                  -903     -2496  
6116   彩晶                     692    -11566    2312   金寶                    -804      -526  
00737  國泰AI+Robo              675      2971    2027   大成鋼                  -775      5199  
2515   中工                     663      3327    2603   長榮                    -732     -3309  
1312   國喬                     651      7738    2406   國碩                    -726      -341  
5880   合庫金                   621     -7317    4927   泰鼎-KY                 -712       221  
3481   群創                     553     14782    2492   華新科                  -616       497  
3026   禾伸堂                   497      1094    006205 富邦上証                -592         0  
1314   中石化                   486      6465    00655L 國泰中國A50正2          -592         0  
2344   華邦電                   483    -10534    2845   遠東銀                  -556       392  
01002T 土銀國泰R1               443         0    6456   GIS-KY                  -528     -2477  
3017   奇鋐                     425       455    4976   佳凌                    -503      -848  
2327   國巨                     414      1272    2303   聯電                    -495     -1962  
2884   玉山金                   413     21446    2474   可成                    -478     -1194  
2481   強茂                     397       913    3673   TPK-KY                  -475      -655  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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