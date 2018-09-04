◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月04日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3037 欣興 3036 1345 00637L 元大滬深300正2 -15023 0 2891 中信金 2116 19266 2382 廣達 -2616 -2423 2886 兆豐金 2035 -2033 00633L 富邦上証正2 -2378 0 00677U 富邦VIX 1920 0 00672L 元大S&P原油正2 -1886 0 2856 元富證 1747 2977 2317 鴻海 -1876 -21396 00693U 華頓S&P黃豆 1164 0 2883 開發金 -1718 514 2801 彰銀 1139 4512 3035 智原 -1433 466 2353 宏碁 1055 10200 00736 國泰新興市場 -1406 -249 00632R 元大台灣50反1 1051 0 8163 達方 -1201 -1320 00673R 元大S&P原油反1 963 0 2892 第一金 -1184 4974 2888 新光金 916 -11206 2607 榮運 -1171 -1268 00676R 富邦臺灣加權反1 867 0 2313 華通 -1164 -10481 2356 英業達 770 20997 2887 台新金 -1117 -24827 2881 富邦金 763 1935 2337 旺宏 -1011 -9266 2349 錸德 697 -8441 3706 神達 -935 -1641 2002 中鋼 693 21621 1402 遠東新 -903 -2496 6116 彩晶 692 -11566 2312 金寶 -804 -526 00737 國泰AI+Robo 675 2971 2027 大成鋼 -775 5199 2515 中工 663 3327 2603 長榮 -732 -3309 1312 國喬 651 7738 2406 國碩 -726 -341 5880 合庫金 621 -7317 4927 泰鼎-KY -712 221 3481 群創 553 14782 2492 華新科 -616 497 3026 禾伸堂 497 1094 006205 富邦上証 -592 0 1314 中石化 486 6465 00655L 國泰中國A50正2 -592 0 2344 華邦電 483 -10534 2845 遠東銀 -556 392 01002T 土銀國泰R1 443 0 6456 GIS-KY -528 -2477 3017 奇鋐 425 455 4976 佳凌 -503 -848 2327 國巨 414 1272 2303 聯電 -495 -1962 2884 玉山金 413 21446 2474 可成 -478 -1194 2481 強茂 397 913 3673 TPK-KY -475 -655 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股