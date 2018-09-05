【富蘭克林】高收益債市場信心強勁 布局價值債市亮點

◆ 殖利率具吸引力且基本面穩定 適合納入核心收息部位

國際市場變數猶存，抗波動且殖利率逾 6% 顯收息價值的高收益債持續獲市場青睞，近周高收益債券基金再獲 4 億美元流入，8 月呈現淨流入態勢 (註 1)。富蘭克林華美投信指出，美國經濟動能強勁，股市攀高帶動美國高收益債表現，加上美元資產受美中貿易協商衝擊較小，均提升資金持有美國高收益債的信心，資金流向穩定更有助後市表現，宜適時透過全球高收益債券基金布局美國高收益債，建立核心收息部位。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人謝佳伶指出，目前全球高收益債殖利率約 6.4%(見圖)，具長期投資價值，其中基本面佳且為美元資產的美國高收益債，較不易受匯率波動與特定區域事件干擾，考量美中貿易協商干擾下，資金尋求低波動與高殖利率的趨勢不易在短時間內反轉，走勢推升更可能吸引資金持續流入，形成正面循環。

謝佳伶分析，美國高收益債今年以來表現相對穩定，供需面與基本面大致良好，今年以來新發行量尚不及 2017 年的一半，同時過去 12 個月發債企業升評家數大於降評家數 (註 2)，最重要的違約率也低於過去 25 年平均 (註 3)，整體處於健康狀態。未來美國 9 月升息一碼態勢明朗，利率風險不大，雖短線高收益債或受股市波動干擾，但在供需面、基本面加持下，亦可視為逢低布局機會。

富蘭克林華美投信表示，高收益債殖利率具投資吸引力，美國高收益債相對抗震，資金流向突顯市場持有信心，建議可藉由美高收占比高、且側重低波動 B 級至 BB 級債券以控制風險的全球高收益債券型基金布局，未來可望持續受惠於美國高收益債相對穩定的表現，適合據此建立中長期核心收息資產，追求收益機會。

[註 1] 資料來源：EPFR，美銀美林證券，2018/8/30。

[註 2] 資料來源：JPM， 2018/8/24。

[註 3] 資料來源：JPM，2018/7

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