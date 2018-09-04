【台新投信】美國REITs財報佳股利率高 補漲空間最看好

美國 REITs 在八月份強勢反彈，上漲 3.06%，以目前 REITs 股利率約 4.16%，與美債殖利率利差約 130 點來看，相當具有吸引力，台新北美收益基金經理人李文孝表示，美國內需經濟仍然相當強勁，加上 REITs 財報佳，為市場注入強心針，且相較於美股，REITs 仍有補漲空間，建議投資人可以逢低布局。

李文孝指出，美國 REITs 的股利率 (目前 4.16%) 比標普 500 股利率 (目前約 1.8%) 高，且高於美債殖利率(約 2.85%)，價值面具有吸引力，加上相較於標普 500 指數，REITs 的本益比低於長期平均值。未來受到美國期中選舉、中美貿易戰等不確定因素干擾，加上股市位置較高，預期資金將偏愛具有防禦性質的 REITs 類股。

李文孝進一步分析，過去兩年 REITs 表現落後於美股，除了景氣復甦初期市場偏愛成長股之外，占比較大的零售 REITs 受到電商興起，大型賣場亦面臨結構性調整的衝擊，不過，目前零售關店潮已止穩；此外，可以留意 REITs 產業本身趨勢也有大轉變，因應雲端服務的電腦設施，以及電商物流的倉儲設備需求快速成長，特殊型 REITs 的成長性高；未來 5G 傳輸建設持續擴大，電塔興建勢在必行，相關的工業型 REITs 也會水漲船高。

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