【異動股】5G概念股走勢活躍 會暢通訊(300578-CN)等漲停

今早，5G概念股走勢活躍，截至發稿，會暢通訊(300578-CN)漲停報17.19元，通光線纜(300265-CN)漲停報5.74元，通宇通訊(002792-CN)漲6.36%報29.78元，劍橋科技(603083-CN)漲5.86%報27.1元，海格通信(002465-CN)漲5.09%報8.67元，碩貝德(300322-CN)、新易盛(300502-CN)漲逾4%，中興通訊(000063-CN)、飛榮達(300602-CN)等股漲近3%。

截至2018 年8 月31日，通信行業130 家上市公司2018 年半年報發佈完畢，其中歸母淨利潤同比增長的公司合計65 家，佔比50%，行業整體來看漲跌各半。歸母淨利潤增速為100%以上的公司合計18 家，佔比13.85%。

據中國電子信息產業網報道，在8 月24 日5G 與未來網絡高端論壇上，IMT-2020(5G)推進組副組長王志勤表示，計劃今年9 月將正式發佈5G頻譜資源的最終許可方案。

華泰證券認為，5G 產業有序推進商用步伐，頻譜劃分方案有望9月落地。今年處於4G 後5G 前，三大運營商為5G 建設蓄力，加之運營商競爭愈加激烈，產業鏈上的公司今年業績承壓。但中興事件落地帶動5G 產業鏈壓製因素消除，且近期5G 催化事件較密集，相關標的有望受益。

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