【異動股】軍工股持續拉升走強 北方導航(600435-CN)等多股漲停

今早，軍工股持續拉升走強，截至發稿，金盾股份(300411-CN)漲停報8.22元，全信股份(300447-CN)漲停報11.63元，北方導航(600435-CN)漲停報8.56元，中孚信息(300659-CN)漲停報24.93元，天奧電子(002935-CN)漲停報30.70元，中國應急(300527-CN)漲停報8.47元，大立科技(002214-CN)、新興裝備(002933-CN)、康達新材(002669-CN)等股漲停，中航機電(002013-CN)、長城軍工(601606-CN)、愛樂達(300696-CN)、中航飛機(000768-CN)等股均紛紛大漲超5%。

消息面上，上週，A股上市公司完成中報披露工作。據中金公司分析，從軍工板塊來看，航空、兵器、艦船板塊收入端基本符合預期，再次驗證拐點邏輯;而中直股份、航發動力、内蒙一機、中國重工、ST船舶等核心上市公司利潤端超預期，主要由於營業成本、期間費用(特别是財務費用)、資產減值損失的控製力度好於預期，提質增效成果顯著。

據安信證券統計，利潤表受軍品訂單及回款改善及國企“提質增效”、“體製調整”的影響，2018年上半年軍工行業整體業績穩健增長。121家軍工企業實現上半年營業收入同比增長14.78%、二季度環比增長46.95%，實現歸母淨利潤同比增長28.18%、二季度環比增長130.26%，主要因為軍品訂單增長及回款加速。雖然軍工行業毛利率下降至17.15%，但是由於三費費率均有不同程度的下降，尤其是管理費用同比增長僅7.50%，低於收入增速，管理費用率5年來首次出現下降，因此淨利潤率上升0.47個百分點至4.49%。

安信證券認為，考慮到中報數據驗證行業基本面改善，板塊估值處於歷史中低部、具備向上空間，上證綜指接近關鍵位置等因素，九月軍工行業可能有所反彈，長期來看則更加確定處於底部區間。方向上依舊建議首選航空裝備產業鏈。

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