金隅集團(02009-HK)京國發基金減持

金隅集團(02009-HK)公布，2018年9月3日，公司收到京國發基金出具的《關於減持所持有的北京金隅集團股份有限公司股份的減持計劃期滿暨實施結果告知函》：截止2018年9月1日，京國發基金通過上海證券交易所以集中競價方式減持貴公司62,633,202股股份，佔公司總股本0.586%，仍持有貴公司股份43,115,900股股份。截至2018年9月1日，減持計劃期限已屆滿。

京國發基金計劃自本公告披露15個交易日後的6個月內以集中競價、大宗交易等方式，減持公司股份10,575萬股，即不超過公司總股本的0.990%。其中，2018年3月27日前，減持數量不超過5,287萬股，即不超過其持股數量的50%。減持計劃的實施結果情況截止2018年9月1日，減持計劃期限已屆滿，京國發基金通過上海證券交易所以集中競價方式減持金隅集團62,633,202股股份，佔金隅集團總股本0.586%。一、減持主體減持前基本情況股東名稱股東身份持股數量(股)持股比例當前持股股份來源京國發基金5%以下股東105,749,1020.990%非公開發行取得：105,749,102股。

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