貓眼娛樂9月3日向港交所遞交招股書 騰訊(00700-HK)持股16.27%

互聯網娛樂服務平台貓眼娛樂已於9月3日晚向港交所遞交招股書，正式啓動IPO計劃，招股書顯示，2018年上半年，貓眼娛樂收入為18.95億元，虧損2.31億元，經調整後，虧損為1560萬元。

根據招股書顯示，2018年上半年電影票務總交易額達166.46億元，同比增長78.98%。現場娛樂票務總交易額達3.91億元，2017年全年總交易額為3.32億元。娛樂電商服務方面，2018年上半年賣品總交易額達4.55億元，同比增長63.55%。

招股書顯示，2018年上半年貓眼月度活躍用戶超過1.3億。根據艾瑞咨詢報告，按2018 年上半年電影票務交易總額計，貓眼是中國最大的在線電影票務平台，市場份額超60%;2018 年上半年，按票務總交易額計，貓眼在現場娛樂票務服務中排名第二。同時貓眼還提供電影、電視劇、綜藝的製作、宣傳和發行等内容服務。2018 年上半年，貓眼提供宣發支持的電影約佔中國總票房的90%。按2018 年上半年平均月度活躍用戶計，貓眼是中國最大的在線電影社區，貓眼專業版是中國娛樂行業最受歡迎的專業App。

據招股書顯示，貓眼娛樂上市主體公司名稱為Entertainment Plus，美林美銀和摩根士丹利為貓眼IPO的聯席保薦人，華興資本為獨家財務顧問。

此外，從貓眼的股東結構來看，光線傳媒有限公司總裁、貓眼微影董事長王長田共計持股48.80%，CEO鄭志昊持股2%，美團點評持股8.56%，北京微影時代持股20.62%，騰訊(00700-HK)持股16.27%。

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