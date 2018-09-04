貓眼微影確定來港上IPO 最快今日遞件

騰訊 (0700-HK) 參與投資的大陸網上電影票務平台貓眼微影，據報已確定來港上市，最快今 (4) 日上載招股文件。

貓眼微影 2017 年 9 月由貓眼和微影時代合併而成，投資者包括光線傳媒、騰訊以及美團點評等；同年 11 月曾獲得騰訊人民幣 10 億元融資，此前估值約人民幣 200 億元。

其他新股方面，昨 (3) 日向港交所遞交上市申請的，包括前香港小姐謝寧參與創辦的「曲奇四重奏」、由復星國際 (0656-HK) 分拆經營 Club Med 的復星文旅、由中國奧園 (3883-HK) 分拆的奧園健康生活等。

「曲奇四重奏」初步招股書顯示，根據 Ipsos，按收益計該公司是香港第二大曲奇零售商，市佔率約 13.6%。「曲奇四重奏」首間零售店於 2008 年開業，至今已有 8 間分店。截至今年 3 月底年度純利港幣 2468.6 萬元，下跌 15.6%；收入港幣 8067 萬元，毛利港幣 5610 萬元，毛利率 69.5%。

「曲奇四重奏」計劃將上市集資所得用於收購物業，作為額外生產基地以支持海外銷售拓展計畫，並在該物業設立生產基地、購置機器設備；其餘將用於拓展香港零售網絡、海外零售渠道，加強香港及海外的營銷力度。

中國最大的火鍋連鎖餐廳海底撈，則進行上市前的投資者教育程序。消息人士指，海底撈已開始評估投資者對在港上市的需求，集資規模可能高達 10 億美元 (約港幣 78 億元)。

建築工程顧問公司 WAC 控股 (8619-HK) 已於上週招股，明 (5) 日中午 12 時截止。發售 2.88 億股，10% 作公開發售。招股價介乎港幣 0.2 至 0.28 元，每手 1 萬股入場費港幣 2828.22 元，9 月 17 日掛牌。

WAC 控股集資所得 6 成增聘人手，19.4% 擴充辦公室基礎設施及建築資訊管理升級，17.6% 及擴充材料工程用途。

此外，騰訊分拆在美國上市的騰訊音樂將在一週後上市前推介。路透社消息指，騰訊音樂將於 9 月 7 日申報招股詳情，10 月 18 日正式上市，估值介乎 290 億至 310 億美元 (約港幣 2263 億至 2418 億元)，集資最高 40 億美元 (約港幣 312 億元)。