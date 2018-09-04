【大慶證券】盤前分析－台股量縮觀望 外資態度成主角



◆盤勢分析

美股昨日因勞動節而休市，交易普遍受到抑制，而歐元區昨日公布 8 月製造業 PMI 終值為 54.6，雖持續擴張，但創下 21 個月新低，顯示在貿易問題延燒下，工廠訂單不佳，預期美國同樣無法倖免，因此，考量美加將於週三再啟貿易談判、美中將於週四後開徵商品關稅，國際情勢紛亂，研判市場短線將持續觀望，美股維持高檔震盪格局，可以十日線作為多空觀察指標，未破前多方走勢不變。

由於市場開始擔憂美中貿易加徵商品關稅的問題，使得美股上周五收盤漲跌互見，在市場多頭信心開始潰散的情況下，亞股昨日表現全面回檔，台股也呈現開高走低的格局，在早盤達到 11097 的高點之後一路震盪向下，尾盤下跌 99 點收在 10964 點，多方失守「萬一大關」，交易量僅 1131 億元。從技術、籌碼面觀察，昨日量能明顯縮小，顯示市場交投意願清冷，日 KD 值轉為交叉向下，加上外資在期貨多單僅小幅加碼 442 口、總口數約 4.7 萬口，現貨部位也由買轉賣 20.8 億元，研判短線台股將呈現高檔整理型態，支撐觀察 8/28 跳空缺口下緣 10916 點，若跌破則不排除回測半年線。

盤面表現上，昨日僅靠權值王台積電維持多頭信心，蘋概股則是漲跌互見，其中以可成、美律、瑞儀等表現較為強勢，全體電子股表現較為疲弱，拖累台股跌破 11000 點，預期在蘋果即將發表新機的情況下，電子股後續重點將在於蘋果新機的亮點、以及實際發表後的銷售數字。被動元件族群受到市場供需消息的影響而成為殺盤重心，包含國巨、華新科、奇力新等指標股都大跌，其他具有漲價題材的環球晶、南亞科、穩懋等個股跌幅也超過 3% 以上，因此漲價概念股籌碼凌亂的情況下，仍不建議進場摸底。盤面表現上仍以個股輪動表現為主，多方指標可以具有基本面表現的蘋概股、IC 設計、面板、金融、紡織、生技等族群為主，盤面操作不建議追高，同時在第三季底來臨下，具有集團、投信作帳行情的標的也值得留意。

