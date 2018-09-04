【永豐期貨】台指選擇權盤前－電金傳齊跌 台股長黑失守萬一關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 88 點至 10934 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 30.22 點，電子期逆價差縮至 - 0.72 點，金融期逆價差縮至 - 4.22 點。現貨部分，三大法人賣超 47.95 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1331 口至 18810 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 439 口至 46922 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 24 口至 18360 口。

週五美股漲跌互見，費半漲幅相對較高，激勵週一台股早盤開高，不過上方 11100 點壓力沉重，多檔權值股開高後漲幅收斂甚至翻黑，指數旋即反轉走跌滑落平盤之下，台積電雖力守紅盤，但鴻海、大立光等權值股全面走低，被動元件族群出現大跳水，國巨、華新科更是收在跌停價，加上金融與傳產亦未見撐力道浮現，而今天櫃買指數跌幅則比集中市場更重，一黑吞四紅以下跌 2.06% 作收，整體台股直至收盤皆呈弱勢狀，終場加權指數下跌 99.72 點或 0.901%，收在 10964.22 點，成交量能 1103.62 億，較前一日縮減 115.64 億。技術面觀察，週一日 K 開高走低留長黑棒，指數回補 8 月 29 日的多方缺口後失守 11000 關卡，KD 指標轉為死亡交叉向下，MACD 柱狀體正值收斂，顯示上方賣壓較重，不過目前位階靠近 8 月 28 日的多方缺口，加上外資期貨淨多單並未大幅減碼，未來若在此區守穩則仍有望整理後再度挑戰前高。

選擇權分析

今天加權指數下跌近百點，不過可留意到 9 月份選擇權買賣權未平倉量最大量區反而由 11200~10400 縮窄至 11200~10800，主要由於 10800 賣權大增 8137 口，或可解讀為市場對 9 月結算前的下檔支撐認定在 10800 附近。但週選擇權買權的未平倉則明顯上升，OI 最大量區也由 11100~11000 擴至 11100~10900，下檔支撐下移，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.26 降至 1.14，選擇權部位整體來看顯示偏多預期降溫。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。