台股盤前─貿易戰等變數未除 美中關係、美陸股表現牽動行情

台股上周盤中創波段高點 11186 點後走跌，昨 (3) 日再度失守萬一關卡，且跌破 5 日線，法人認為，在波段創新高加上陸股弱勢、及貿易協商不確定等三重因素衝擊下，上檔壓力大，中美關係發展、美股與陸股表現等都將牽動大盤走勢，台積電 (2330-TW)、被動元件股、8 月營收表現佳個股，都是今 (4) 日盤面上重要觀察指標。

受到美中貿易戰持續延燒，恐衝擊全球經濟及股市表現的變數影響，拖累亞股昨日呈現跌勢，台股也不例外，早盤開小紅後翻黑，盤中跌破 11000 點，盤面上僅靠權王台積電維繫多頭信心，蘋概股漲跌互見，漲價題材的被動元件則是重挫的弱勢指標，盤中一度下滑至 10952.85 點，終場收 10964.22 點，下跌 99.72 點，成交 1102 億元。

統計三大法人同步賣超，合計賣超 47.96 億元，結束連 5 買，自營商賣超 22.47 億元最多，外資及陸資賣超 20.84 億元，投信賣超 4.64 億元；期貨部分，外資增持 442 口多單，未平倉多單口數 46922 口，投信增加 519 口空單，空單未平倉口數為 24970 口，自營商也增持空單 1255 口，未平倉口數 3142 口。

統一全天候基金經理人朱文燕表示，台股上周在整體亞股中偏強勢，加權指數在 8/30 盤中創波段新高 11186 點，但因中國大陸股市上周持續走弱，加上美總統川普準備對中國加徵 2000 億美元關稅，美國與加拿大修訂北美自由貿易協定 (NAFTA) 的談判上周突然喊停，本周將繼續會談；波段創新高加上陸股弱勢及貿易協商不確定等三重因素，台股上檔壓力大，周一賣壓湧現。



朱文燕指出，台股的修正與周圍亞股走勢一致，除了消息面及貿易戰的不確定因素干擾之外，產業基本面並未出現重大變化，觀察盤面各類股表現，多數類股走跌，只有營建及觀光類股指數逆勢上漲，玻陶及造紙相對抗跌，這些是法人持股較少的族群。

朱文燕認為，法人持股比重較高的矽晶圓及被動元件成為主要賣壓重心，歸納起來還是籌碼面凌亂，重點電子股遭逢突如其來的調節賣壓，打擊市場持股信心；本周重點觀察中美關係發展及美股與陸股表現，同時靜待籌碼沈澱。

法人指出，台股重挫再失守萬一，短線恐將先回補 10950 點缺口，月線、季線、半年線呈現糾結，可望形成支撐，在短多轉弱下，融資恐將出現殺盤，今日台積電表現仍是動見觀瞻，另外，8 月營運表現佳的個股表現也值得關注，被動元件是否止跌牽動投資人信心。