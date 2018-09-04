東方明珠石油(00632-HK)有股東要求召開股東特別大會董事

東方明珠石油(00632-HK)公布，於2018年9月3日接獲一位自稱持有該公司3.25億股(佔已發行股份10.01%)的股東，書面提議要求召開股東特別大會。

該股東要求召開股東特別大會，是藉此考慮及酌情通過特別決議：罷免樊麗真於通過特別決議時作為該公司主席兼執行董事及其於董事會擔任之一切職務罷免鄧有聲於通過特別決議時作為該公司執行董事及其於董事會擔任之一切職務罷免由書面提議日期至股東特別大會之舉行日期止期間獲委任之該公司董事之一切職務動議透過完整刪除公司細則第86(4)條修訂本公司細則，並以新公司細則第86(4)條替代，於通過本決議案後即時生效。

書面提議並無就建議動議列明任何原因及╱或理由。因此，董事會無法向該公司股東提供任何有關動議之原因及╱或理由以供考慮。

董事會現正就書面提議之合法性及程序規格徵詢法律意見。於獲得有關法律意見後，董事會將處理書面提議所載事宜，而該公司將於有需要時就書面提議及將予召開藉以考慮及酌情通過特別決議案以根據百慕達法例，上市規則及公司細則之相關規定批准股東特別大會而刊發進一步公告。

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