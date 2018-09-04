光宇國際(01043-HK)售珠海光宇電池股權被視非常重大出售

光宇國際集團科技(01043-HK)公布，於去年7月4日公布以7.26億元(人民幣.下同)出售珠海光宇電池之57.83%股權，構成該公司之一項主要交易。而於去年12月8日至今年5月2日，該公司之間接非全資附屬公司哈爾濱光宇電源進一步出售其於珠海光宇電池之所有餘下權益予八名獨立第三方，總代價為5.292億元人民幣的交易，兩項交易金額合計計算時構成上市規則第14章項下該公司之非常重大出售事項，並須遵守公佈、通函及股東批准規定。

因此，該公司未能遵守有關先前出售事項之申報、公佈及股東批准規定構成不符合上市規則第14章。據該公司所知及所信，有關延遲刊發上市規則第14章項下之披露及其他合規事宜乃由於該公司對先前出售事項之規模及合併計算規定的無心之失所致。儘管如此，董事重申彼等無意違反有關規則及不合規純粹由於上述原因所致。該公司已採取措施以透過本公佈糾正疏忽，並將取得控股股東宋殿權(於本公佈日期及於當時之關鍵時間持有該公司已發行股份總數約66.5%)之書面股東批准。

先前出售事項將進一步提呈股東特別大會以供全體股東批准及追認。公司及董事會就不合規事宜對投資者造成之任何不便致以歉意。日後公司將密切監察其合規系統及相關企業管治措施之效力及效率，以防止日後發生任何類似事件。

為避免再度發生上述事件及確保日後妥為遵守上市規則，該集團已採取或將採取下列補救措施：該集團任何成員公司作為訂約方之價值超過2000萬元之所有收購及╱或出售文件均須獲得董事會批准方可訂立，有關批准程序之通知將傳閱至集團全體高級管理人員、會計及財務人員且相關經辦人員須完成每月核對清單以確保遵守相關程序，即時生效；將向相關經辦人員提供有關上市規則規定之培訓；針對涉及違反程序人員之紀律處分；及公司已尋求且將於必要時不時尋求法律意見。

該集團因先前出售事項錄得未經審核賬面收益約3.3億元，所得款項淨額總額為約12.54億元，其中約6.8億元已用於償還集團部分債務、約1.145億元已用於支付利得稅、約1950萬元已用作一般營運資金用途、約2.18億元將用於發展中國汽車市場(新能源汽車市場)、約1.82億元將用於提升現有生產設施效率及約4000萬元將用作一般營運資金用途。

公司指，由於原材料及工資成本上漲導致利潤率收窄以及業務競爭激烈，該集團著重於製造及銷售動力電池而非鋰聚合物電池，此乃珠海光宇電池之核心業務。由於該集團已於二零一七年出售於珠海光宇電池之控股權益，董事會認為變現於珠海光宇電池之所有餘下股權之價值符合公司及股東之整體利益，因為此直接鞏固該集團之資本基礎及改善集團之債務狀況。



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