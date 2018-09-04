◆外資連續5日賣超個股

外資連續 5 日賣超個股
1. 外資連續賣超 5 日的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1、 (00710B)FH 彭博高收益債、 (2317) 鴻海、 (00677U) 富邦 VIX、 (00637L) 元大滬深 300 正 2
2. 外資連續賣超 4 日的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1 、 (00710B)FH 彭博高收益債、 (2317) 鴻海、 (00637L) 元大滬深 300 正 2、 (00677U) 富邦 VIX
3. 外資連續賣超 3 日的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1 、 (00710B)FH 彭博高收益債、 (2317) 鴻海、 (00637L) 元大滬深 300 正 2、 (00677U) 富邦 VIX
4. 外資連續賣超 2 日的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1、 (2317) 鴻海、 (00637L) 元大滬深 300 正 2、 (00633L) 富邦上証正 2、 (00677U) 富邦 VIX
5. 外資當日 (03) 賣超的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1 、 (00710B)FH 彭博高收益債、 (2317) 鴻海、 (00637L) 元大滬深 300 正 2、 (00677U) 富邦 VIX