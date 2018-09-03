有一間建築工程顧問公司上市集資天地各一半

港交所迎來一間有31年歷史的建築工程顧問公司，專註於全面結構及岩土工程的WAC HOLDINGS LIMITED (08619-HK)於8月31日起至9月5日(週三中午12時)公開招股，每手10,000股，以發售價範圍的上限0.28港元計算，入場費約2,828.22港元。

是次WAC HOLDINGS LIMITED上市計劃的獨家保薦人為豐盛融資，預計股份於9月17日在創業板掛牌。以配售價中位數每股0.24港元計算，集資淨額預計達6,912萬港元，然而招股書顯示，經扣除包銷費用及有關股份發售應付開支後的集資淨額僅約3,860萬港元，即上市費用花掉3,052萬港元！

集團財務總監陳國威表示，今年度純利大跌是由於受上市費用影響。去年涉及1,100萬港元，餘1,900萬港元未入賬，其中900萬港元將計入今年度損益表，1,000萬港元計入資產負債表。

由上表可知，這間側重於私人機構建築工程的本地公司，近三年的業績不算好，今年純利劇降88.17%固然有上市開支大的原因，但餘1,900萬港元仍未入賬，可以預計明年的業績有挑戰。

集團主席兼執行董事陳延年表示，未來發展會考慮大灣區，具體看政策。雖目前業務主要集中香港地區，但隻要有機會和政策面的引導，也會接内地項目。據悉，集團於8月22日，仍有215個手頭項目在進行中，未確認收益總額約為4940萬港元。此外，集團年内投標積極，可中標率卻不是很高，這是行業現象？就競爭而言，該行業相對分散，有多名專註於特定類别的參與者，如結構工程、岩土工程、幕牆工程及機電工程。

該集團在集資淨額不多的情況下，包銷商卻大排長龍，看來錢花下去，護城河確實堅固不少哩！

文：夏雨辰

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