貿易戰或將迫使中國加大幹預力度以支撐人民幣匯率

路透上海9月3日 - 中國央行可能必須迅速決定是否采取更強有力的幹預舉措，以支撐搖擺的人民幣匯率。美國正準備對中國商品征收更廣泛的關稅。

人民幣連跌四個月，中國央行一直沒有什麽實質性行動。但最近央行暗示對人民幣進一步貶值不滿意，並在人民幣下探敏感的7元關口之前勉力穩住了匯率走勢。

但市場觀察人士表示，由於中美貿易戰升級，並可能給中國本已降溫的經濟再添壓力，人民幣將不可避免地再次承壓。

美國政府最早或在本周對另外2,000億美元進口自中國的商品加征關稅，這一最新懲罰性措施旨在迫使中國政府改善市場準入、削減工業補貼，並縮減巨大的對美貿易順差。

這種舉措或將急劇放大人民幣面臨的風險，而人民幣本已面臨國內貨幣寬松、美國收益率上漲以及美元全線上揚帶來的下行壓力。

“該央行目前正在保持著一種微妙的平衡，而來自中美貿易磋商的任何意外結果，或者市場的風險事件則可能削弱這樣的平衡，”法國巴黎銀行駐北京的中國利率及匯率策略師季天鶴稱。

季天鶴稱，這可能刺激中國央行收緊外匯措施。

美銀美林分析師預測年底時人民幣兌美元將在6.95，繼年內至今貶值約5%之後再跌1.6%。

高盛維持人民幣兌美元到明年初在7.1的預估不變。不過高盛資深中國經濟學家鄧敏強預測，隨著貿易緊張情勢緩和，人民幣會走強。

**極端措施**

中國央行近幾周采取了一系列措施來支持人民幣，使得交易商做空人民幣的成本升高，以協助緩解對2015年中國股災依然記憶猶新的全球市場的緊張情緒。

最新舉措是8月24日中國央行宣布重啟人民幣兌美元中間價逆周期因子。此舉抑制住了人民幣兌美元此前下跌10周且一度跌至6.9340的跌勢。

國有銀行在遠期市場用人民幣買入美元，應該是為了儲備美元，以打擊人民幣未來將貶值的預期。

中國在2016和2017年實施的資本管制措施，似乎幫助避免了人民幣波動的重演，當時中國動用了價值1萬億美元的外匯儲備，但仍未能止住人民幣下跌和資本外逃。

但分析師們認為，中國人民銀行只是為自己贏得一些時間而已，他們預期隨著美元升值，人民幣將再次走軟。

“人民幣進一步貶值將有引發市場恐慌和大規模資本外流的風險，”摩根大通駐新加坡的新興亞洲外匯策略主管Jonathan Cavenagh表示。

分析師們預計下一輪措施將比目前為止已宣布的更加大力度。

以中國人行2017年的應對來看，人行可能提高中國離岸人民幣存款的準備金要求、修改外匯遠期合約的結算方法，或大幅提高離岸市場外資沽空人民幣的成本。

高盛分析師鄧敏強(M.K. Tang)表示，並不能排除其他收緊資本外流的措施，甚至直接賣出美元進行幹預。不過他說，要走上拋售美元一途，得要“資本外流大幅加速”，才會促使央行直接采取行動。

但現在市場參與者還不知道中國央行會大力扞衛的底線在哪裏。

從表面來看，中國央行似乎在阻止人民幣兌美元跌破7元大關，這是十年前全球金融危機以來從未觸及的水準。但在人民幣貿易加權指數跌至92附近時，中國央行似乎也進行過幹預。中國央行可能覺得92過低，而且在2017年也在該水準扞衛過人民幣。

中國央行是否會願意跨過潛在的第三條底線，即中國3萬億(兆)美元外匯儲備，這點也存在疑問。

中國高層官員曾多次誓言，不會將人民幣貶值作為應對貿易戰的工具，但特朗普在最近幾周指責中國政府操縱人民幣，借此抵消美國關稅的影響。

不過上海一家外資銀行的資深交易員表示：“如果當局真的希望穩定人民幣，他們必須拿出真金白銀來。光耍這些小手腕是不夠的。”



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