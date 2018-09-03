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【亞洲投顧】盤勢分析
※來源：亞洲投顧

◆盤勢分析

各位投資人午安

亞洲指數方面，今日呈現回檔格局，日經指數早盤開低反彈無力後在度下探，跌幅逼近 0.7%，韓國綜指也是開低，盤中持續破底，跌幅超過 0.7%，香港恆生指數較為若勢，早盤最多漲超過 300 點，跌幅超過 1%，而中國股市今日也向下全面大跌，上証指數跌超過 25 點，跌幅約 1% 左右，深証指數跌幅更大，跌幅約 1.3%，跌 100 點以上。

今日台股表現也不佳，今日指數開高 11,087.86 點，隨後指數最高 109,16.69 點，之後指數震盪後一路向下，最低殺到 10,952.85 點，終場收 10,964.22 點，跌 99.72 點，跌幅 0.9%，多方失守 11,000 點大關，。

權值股表現，大立光 (3008) 開在 4755 元後，就到 4800 元最高點，之後一路向下，最後收 4960 元，跌了 15 元。而台積電(2330)，開高到 259 元，之後一路走低，最低到 256.5 元，最後收在 257 元，跌 1 元，帶著指數拉低。鴻海(2317)，則開盤 80.7 元後，就掉到 80.2 元，之後平盤下振盪，最後收到 80.1 元，跌 0.4 元。

期貨方面，今日開盤在 11008 點，後來上漲一些到 11045 點，之後就下殺到 10919 點，後來就反彈到最後收在 10935 點左右，跌 87 點。

外資今天買了 7104 口，自營和投信則是共賣了 1774 口。現貨量又縮小，外資今天現貨則由買轉賣，賣了 20 億，今天美股沒開盤，明天的問題，到了支撐了，這次會不會破？

祝大家操作順利

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估
 

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