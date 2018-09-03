【顧德投顧】站上一萬一才三天,馬上跌破,逢高持續減碼權值股

◆盤勢分析

台股上周剛因為台積電站上一萬一, 本周一就因為中美貿易戰的利空下跌, 下跌九十九點, 這邊還是勸大家持續減碼權值股, 今天被動元件和矽晶圓持續下跌, 尤其是矽晶圓股價, 都有回測前波低點的跡象, 這邊很快就會帶會員朋友進場布局, 畢竟以未來半年的情況來看, 景氣有點疑慮, 加上中美貿易戰不斷攪局, 下半年台股恐怕都是空頭走勢, 另外大家可以注意到大盤為甚麼會這麼強, 其實有很大一塊的原因, 就是因為金融股最近走勢非常的強, 上周五金融指數 1281 點, 已經非常接近六月高點 1293 點, 但是今年大盤最高點時在一月時, 當時的金融指數才 1255 點, 也就是說六月及這次台股站上一萬一, 除了台積電, 很大比例就是金融股貢獻的, 可是金融股其實是一個比較保守的族群, 大家可以想想看這代表甚麼含意, 資金怎麼會往金融股作移動?

其實這就代表資金看未來幾個月可能都不會太好, 不然以現在即將進入電子股旺季, 歐美接下來進入復活節與聖誕節的促銷旺季, 將帶動台灣公司的拉貨潮, 怎麼會出現這麼反常的跡象, 所以這邊投資人真的要小心, 強烈建議投資人要布局放空, 不然大盤不佳, 手上個股很可能賺不到錢

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

