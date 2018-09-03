終審法院駁回Moody’s的上訴

終審法院今天駁回Moody’s Investors Service Hong Kong Limited(Moody’s)就證券及期貨事務監察委員會(證監會)因Moody’s於2011年發表的特別意見報告而採取的紀律處分行動所提出的上訴。

法院稍後將宣告裁決的理由。

法院的裁決，為Moody’s對證監會是否具有司法管轄權以就此事對其採取紀律處分行動而提出的質疑劃上句號。

穆迪2011年發表《新興市場公司的「紅旗訊號」:以中國為重點》報告，被證監會譴責行為失當，並罰款1100萬元。《紅旗報告》點名49家內地公司有企業管治及會計方面的潛在風險，相應給予「紅旗」。報告面世後，過半數被點名的公司股價較其前一日收市價跌5%至16.8%不等。

證監會其後認為，穆迪作為持牌信貸評級機構，《紅旗報告》並無就紅旗提供充分說明和理據，為該批公司製造不公平、不清晰、具誤導性的形象，而且其分析員的評估顯示紅旗數目與公司的信用風險並無重大關連，並沒有確保該等公司獲編配的紅旗的準確性，此報告構成《證券及期貨條例》第193條所界定的「失當行為」。

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