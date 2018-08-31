中光電子公司誠屏科技「智慧零售商店顯示系統」亮相

中光電 (5371) 子公司─誠屏科技以「智慧零售顯示系統情境應用」為主題，以無縫拼接顯示器、超薄雙面顯示器、鏡面顯示器、智能長型貨架顯示系統及 POS 結帳系統建構出顯示器中央管理系統 (CMS) 完整的智慧零售顯示解決方案，參加 2018 Touch Taiwan。誠屏科技「CMS 中央管理系統」可一次控制多台不同規格、品牌之顯示裝置，並藉由有線、無線的網路做播放內容的管理、播放畫面的切割、控制各畫面播放時間及開關的排程設定，具有結合感應裝置與觀者互動並做特定推播以及人流計算的功能，可成功整合到大數據，成為智慧零售的商業關鍵。



誠屏科技把展場營造成智慧零售顯示系統的服飾商場，入口處即可看到獲獎超薄雙面顯示器、同時對店內、店外進行廣告推播，並搭載的攝影模組，隨時偵測商店內人數及性別等資料，並將資訊傳回後台管理系統進行消費者分析。



此外，無邊框電視牆點為智能長型貨架顯示系統，只要一條電源即可連接網路，使用者易於安裝及架設，以及工業 POS 結帳機雙螢幕的特點可同時向店家、消費者顯示明細，亦可成為智慧零售系統後台的控制介面。