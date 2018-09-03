【華冠投顧】賴昇楷：多頭變心了嗎? 籌碼洩天機

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

美國揚言於本週實施對中國 2000 億美元關稅並退出 WTO，貿易利空疑雲再起引發亞股全面下挫，台股亦不能免，今日大盤與 OTC 指數同步跌破上週五低點，大盤 - 99 點失守五日線並形成日Ｋ棒陰線吞噬型態，OTC 指數 - 2.06% 摜破五日線與十日線。

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＜被動元件＞

被動元件指標股《2327 國巨》和《2492 華新科》，上週五於利空之下量縮守穩短線支撐，然而今天第一波殺盤卻直接摜破上週五低點以及短線支撐，這是短線走弱訊號，因而引發整個族群調節賣壓，二線股《3090 日電貿》、《6207 雷科》... 等線形雖是相對有守，但主帥落難，能否獨善其身則有待觀察。

＜矽晶圓＞

矽晶圓族群今日因龍頭股《6488 環球晶》遭麥格理證券降評導致賣壓出籠跌破前低，並拖累整個族群回檔，不過像是《6182 合晶》、《5483 中美晶》、《3016 嘉晶》、《3707 漢磊》仍守前低，由於矽晶圓族群前波跌幅已逼近等距跌幅，在基期夠低之下具備風險有限優勢，故可以前低作為多方防守點，同時持續觀察龍頭股《6488 環球晶》短線是否止穩反彈。

＜籌碼洩天機個股＞

貿易戰紛擾再起的狀態下，選股難度相對提高，往往線形好還不夠，尚需擁有籌碼優勢，例如 8/29(三) 昇楷推薦給鎖碼學員的《3035 智原》，便是具備資減券增、外資賣不動、大咖偷偷買的特性。

例如今天盤前 Line@問早時提到「通常投信持股超過 4% 的個股就有機會配合線型結構做拉抬，像是《1477 聚陽》、《2351 順德》、《3264 欣銓》、《2345 智邦》... 等」。這些個股從波段角度來看，籌碼狀態清一色呈現融資降到低檔、融券逐步攀升、投信持續佈局之特性，從短線表現來看，順德、欣銓、智邦今日皆有逆勢演出，聚陽則是量縮持穩，為現階段的相對強勢股。

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