內憂外患！Facebook出現高管離職潮

曾經自詡「親如一家人」的 Facebook 高管層，如今越來越多人選擇「離家出走」。今年至今，Facebook 至少有七位高管宣布離職。

CNBC 報導稱，儘管 Facebook 發言人表示，這些高層的出走，都在計劃當中，公司也將此視為增加領導層多樣性的機會，部分出走的高管還將出任顧問的角色。

但是，對於深陷泄露用戶隱私醜聞、用戶增長乏力的 Facebook 來說，高管頻繁出走，對於這家以高管層穩定著稱的公司而言，無疑是重大的「地震」。

Facebook 高層出走，開始於泄露用戶隱私醜聞爆發後，在 7 月 Facebook 發布的財報顯示用戶增長幾乎陷入停滯後，高管出走速度加快。

4 月 Facebook 董事會成員、WhatsApp 聯合創始人 Jan Koum

今年 4 月，Jan Koum 宣布將從 Facebook 離職的消息。《華盛頓郵報》稱，Jan Koum 離職原因，可能是在數據隱私政策上與 Facebook 有分歧。

2014 年，Facebook 以 190 億美元收購了 WhatsApp，領導 WhatsApp 近十年的 Jan Koum 加入 Facebook 管理層，並成為唯一一個被 Facebook 收購的公司加入董事會的創始人，是當時 Facebook 的三名董事之一。

董事會另外兩人是 Mark Zuckerberg 和首席營運官 Sheryl Sandberg，WhatsApp 在 Facebook 內部受重視可見一斑。

6 月 Facebook 負責溝通和公共政策的副總裁 Elliot Schrage

6 月 15 日，Elliot Schrage 宣布辭職。當時，Elliot Schrage 在他的 Facebook 主頁上表示，選出繼任者後，他將繼續擔任管理團隊的「顧問」。

Elliot Schrage 現年 57 歲，曾在 Facebook 工作 10 多年。此前，Elliot Schrag 還曾在谷歌工作了 8 年，2000 年至 2008 年擔任谷歌負責全球溝通和公共事務的副總裁。

7 月 Facebook 首席法務官 Colin Stretch

7 月 26 日，在加入 Facebook 八年多後，Colin Stretch 宣布將在今年年底離職。

去年，Colin Stretch 也曾作為 Facebook 代表，出席國會聽證會，接受有關俄羅斯干預美國 2016 年總統大選的質詢。

8 月 Facebook 資深首席安全官 Alex Stamos

8 月初，自 2015 年開始擔任 Facebook 公司的資深首席安全官 Alex Stamos 宣布將離職。

有關 Stamos 離職的消息，最早在今年三月就傳開了。據說，在俄羅斯干擾美國 2016 年總統選舉這一事件的調查和披露過程中，他與公司其他高管產生了不小的分歧。

具體說來，他更傾向於公司對外提供質量和透明度更高的披露消息，因而反對公司在過去一年中所採取的效率較低的半道歉應對態度。

8 月 Facebook 元老、商務高管 Dan Rose

8 月 23 日，入職 Facebook 最早的高管之一、同時也是 Facebook 重量級人物的商務高管 Dan Rose 宣布即將離職。

Dan Rose 於 2006 年加入 Facebook，一直負責 Facebook 與媒體公司，以及與合作夥伴蘋果和谷歌等分銷商的合作業務。

此外，他還負責 Facebook 的併購集團，主導了 2012 年 Instagram 併購等交易，直接向 Facebook 首席營運官 Sheryl Sandberg 匯報工作。

8 月 Facebook 企業通訊主管 Rachel Whetstone

8 月 28 日，Facebook 企業通訊主管 Rachel Whetstone 宣布將離職，去 Netflix 擔任公關負責人。

Rachel Whetstone 大約在 1 年前加入 Facebook，之前她在 Uber 最困難時期擔任過類似的職務。在加入 Uber 之前，Rachel Whetstone 還在谷歌擔任過通訊及公共政策資深副總裁。

8 月 Facebook 新聞產品主管 Alex Hardiman

8 月 30 日，Facebook 新聞產品主管 Alex Hardiman 跳槽《大西洋》（The Atlantic）雜誌，擔任首席商務和產品官，將負責產品、觀眾體驗和消費者收入。

Alex Hardiman 在 Facebook 擔任新聞產品主管期間，負責與出版商一起開發新聞產品，以及阻止假新聞在 Facebook 平台上泛濫。