亞馬遜瞄準880億美元線上廣告市場 強碰Google、臉書

亞馬遜 (AMZN-US) 重塑並主導了線上零售領域，如今該公司瞄準一個新的、高獲利的線上廣告領域，未來可望成為谷歌 (GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 的主要競爭對手，亞馬遜此舉意味著消費者將可能會在以前沒有的地方看見廣告 。

亞馬遜今年的大部分營收來自電子商務部門，預計今年將達到 2350 億美元，銷售的商品從書籍到草坪家具等各種產品都有，此外，亞馬遜也是雲端計算服務的領導者，佔總營收的 11% 左右，也是營業利益的一半以上。

不過，在該公司最近的財報中，被標記為「其他」的類別引起了許多分析師的注意。主要包括銷售橫幅廣告、展示廣告和關鍵字搜索廣告，與 2017 年同期相比，今年第一季該類別飆升約 130% 至 22 億美元。

這個數字對谷歌和臉書來說也許微不足道，但卻佔 880 億美元線上數位廣告市場的一半以上，無異於對谷歌和臉書敲響了警鐘。

研究和諮詢公司 Forrester 的分析師 Collin Colburn 說道：「谷歌和臉書在廣告投放精準方面進展緩慢。他們擔心他們的廣告會放在哪個內容旁邊。」

線上廣告依賴精準的投放來吸引正確的消費者並增加實際產品銷售量，比起谷歌和臉書，亞馬遜擁有很大的優勢。因受惠於充足的數據和消費者購物習慣分析，亞馬遜更有可能精準地呈現特定產品，並將廣告適當的投放在消費者面前。

廣告代理商 360i 的電子商務副總裁 Will Margaritis 說道：「亞馬遜有足夠的數據來了解任何產品類別，並依此投放廣告內容。」