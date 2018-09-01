美國消費者現況指數創大選以來最低 整體信心為7個月谷底

美國 8 月密歇根大學消費者信心指數終值 96.2，好於預期 95.5，但低於 7 月終值 97.9，也創今年 1 月（95.7）以來最低。8 月初值 95.3 曾創去年 9 月以來的 11 個月最低。

這一指數從今年 3 月來明顯呈下降趨勢。3 月終值 101.4 曾創 2004 年 1 月以來最高，但 4 月初值創 2016 年 10 月以來最深環比降幅，當年的 11 月才舉行美國總統大選見證川普入主白宮。

（上圖來自華爾街見聞數據頻道）

分項數據中，反映消費者對自身財務狀況評估的現況指數 8 月終值為 110.3，高於初值 107.8，但低於 7 月終值 114.4，並創 2016 年 11 月美國總統大選以來最低。

現況指數也較年初回落，3 月終值 121.2 曾創紀錄新高，8 月初值曾創 2016 年 12 月以來最低。

反映消費者對未來一年狀況評估的預期指數 8 月終值為 87.1，小於初值和 7 月終值 87.3，6 月終值 86.3 曾創五個月最低。8 月終值代表，美國消費者對整體經濟的前景樂觀程度收窄。

美國消費者對 1 年和 5 年的通膨預期，是聯準會高度關注的調查類通膨數據。8 月兩項指標的終值與消費者現況和預期指數形成鮮明對比。

其中，1 年通膨預期終值為 3%，高於 8 月初值和 7 月終值的 2.9%，重回 6 月（3%）所創的 2014 年 8 月以來最高。5 年通膨預期終值為 2.6%，高於初值 2.5%。7 月終值 2.4% 曾創今年以來新低。

數據發布後，美國三大股指悉數轉漲。

（持續更新中）

『新聞來源／華爾街見聞』