【華冠投顧】武傑電台: 9月的第一個交易日!台股先來下馬威跌99點!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、9958 世紀鋼、2426 鼎元、3661 世芯 KY、4994 傳奇。

台股盤勢分析:

二次多殺多

受到台積電的跳高下，台北股市早盤上漲 + 23 點開出，隨後在電子、金融壓盤殺出；加權指數一路震盪走低，終場指數下跌 - 99 點作收，收在 10964 點，成交量 1102 億。

九月的第一個交易日，台股一如預期一樣；在內資買盤沒有回流下，指數果然『來的快、去的快』，再度跌破 11000 點大關。三大法人今天同步賣超 - 47 點，特別是外資已經從過去的買超轉為賣超；僅管只是小幅賣超 - 20 億，但是在『內資偏空』下，今天的下跌只是必然的結果。展望本周台股… 目前期、現貨都未見到止穩訊號，建議投資朋友保守因應。小心盤勢會有…『二次多殺多』!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2538 基泰、3518 柏騰、4426 利勤、6278 台表科、2406 國碩、2442 新美齊… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

6456GIS-KY、4725 信昌化、2327 國巨、3504 揚明光、6488 環球晶、3026 禾伸堂… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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