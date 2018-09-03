【華冠投顧】盤後分析：被動元件重摔 台股回測萬一

劉彥良 分析師

受到陸股走弱加上被動元件等漲價概念股重摔影響，中小型股賣壓沈重，上櫃指數在環球晶 (6488) 和合晶 (6182) 等矽晶圓個股大跌拖累下重挫 2%，而加權指數則在台積電 (2330) 小漲 1 元穩盤下收跌 99 點或 0.9%，收盤再次失守 11000 點來到 10964 點。

外資今天僅賣超 21 億元，同時期貨淨多單小增 442 口，代表今天的賣壓來自於政府基金高檔賣股以及散戶的多殺多，只要接下來美股不大跌 (今晚因勞動節休市)，研判加權指數還是會在 11000 點附近晃來晃去不用擔心。

反倒是上櫃指數今天挑戰月線反壓失利出現帶量長黑，K 棒一黑? 四紅跌掉近 4 個交易日的漲幅，接下來要觀察這周是否能守住前低 139.08 點。若能撐過本周，下周月線扣抵值來到低檔區之後以後月線就有機會翻揚推升上櫃指數向上挑戰季線。

被動元件無預警重摔，智寶 (2375)、立隆電(2472) 和凱美 (5317) 皆破底創新低，而指標股國巨 (2327) 和華新科(2492 也受賣壓打擊雙雙亮燈跌停。接下來要觀察前低 587 元和 234 元能否守住，若失守則正式宣告整個族群反彈行情告終。

蘋概股今天跌勢也不輕，麥格里降評並下修目標價至 129 元的的 GIS-KY(6456)殺至跌停再創新低、鴻海 (2317) 收全場最低 80.1 元險守 8 字頭，而玉晶光 (3406) 和新普 (6121) 也重挫逾 7.5%。該族群中還能在站在所有均線之上的個股不多，大概就可成 (2474)、台表科(6278) 和頎邦(6147)。其中獨拿蘋果新機 COF 訂單的頎邦本季產能滿載，近期還原權息後已創歷史新高，全年 EPS 上看 6.5 元下(含頎中釋股利益)，目前本益比約 10 倍出頭，法人目標價普遍落在 77~80 元，投資朋友可持續留意。

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