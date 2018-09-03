〈禁廢令廢紙轉輸台〉造紙公會倡議資源回收使用者付費 提高循環經濟

中國禁廢令影響，傳出今 (2018) 年有超過 100 萬噸廢紙與廢塑輸台，大舉排擠國內廢紙回收量、重創回收體系，造紙公會表示，造紙業注重回收再利用，致力成就循環生產，公會提倡廢紙應正名為「回收紙」，以代表其資源價值，期盼運用此次國際市場契機，讓國內相關單位一同提升源頭分類監督管理，建議資源回收逐步往使用者付費的方向處理，提高循環經濟的效能。

造紙公會解釋，回收紙主要是紙板 (瓦楞紙箱用紙、白紙板、灰紙板、其他紙板等) 以及環保衛生紙的原料，原料種類包括：紙箱類、牛皮紙類、脫墨紙類、代漿紙類、書報雜誌類、混合紙類等。今 (2018) 年 1-6 月，紙板產量 162.4 萬公噸，較去年同期成長 8.56%，今年 1-6 月回收紙消費量為 176.6 萬公噸，較去年同期成長 8.17%，吻合紙品生產和原料需求的正向關係，國內回收紙使用並沒有大舉量縮。

造紙公會強調，只是進口回收紙品質較國內優，有助成品強度，而國內回收紙因多次再利用生產，纖維不如進口回收紙完整，造紙廠需參配進口回收紙原料補強成品強度，對應正確再利用才可以成為有效的原料，反之反而是資源浪費。

造紙公會進一步指出，不同紙種需要不同原料，本就不該照單全收，回收紙確實分類並且對應正確再利用才是關鍵，廢紙容器類 (包括紙容器、鋁箔包、紙餐具) 非紙板類，紙廠如果處理再利用，混雜進入紙廠，只是徒增機械損耗和廢棄物處理。

造紙公會強調，國內回收紙「確實分類」刻不容緩，美、歐、日等國際市場的回收紙都有細緻具體的分類等級，反觀國內，回收紙長久無法確實分類，面對環保標準和廢棄物管理刑罰加嚴的壓力，造紙廠一面維持國內收購量，一面也概括承受雜物衍生的廢棄物處理成本。國內回收紙市場需求大於供給，回收紙品質長此困擾造紙廠，不能光靠造紙業單一角色和商業機制解決回收分類議題。

造紙公會表示，放眼國際，發達國家如歐、美、日本，皆逐漸導入「使用者付費」的資源管理模式，也就是說，廢棄物處理必須收費，而回收資源雖然可再利用，但消費者仍需付出較廢棄物低的處理費用。台灣各縣市已逐步推行廢棄物隨袋徵收處理費，建議資源回收也應 逐步往使用者付費的方向處理，才能確保資源再利用的循環經濟發展。