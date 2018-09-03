寶島科新品牌SOLOMAX 瞄準快時尚商機

金可集團旗下寶島科 (5312) 受到轉投資獲利下滑及營所稅調漲影響，上半年獲利衰退逾三成，EPS 下滑至 1.72 元。發言人財會室副總張立徽表示，快時尚眼鏡店是未來零售業優勢業種，5 年內市占率將瓜分台灣 20%，除今年二代體驗店目標改裝 25 至 35 家，更成立新品牌 SOLOMAX 主攻快時尚，現已有 3 家，預計下半年再新增 1 家。寶島科上半年合併營收 14.98 億元、年增 7.23%，毛利率 57.58%、年減 0.66 個百分點，營益率 5.31%、年增 0.58 個百分點。不過，因營所稅從 17% 調漲到 20%，轉投資獲利也大幅下滑，稅後淨利為 1.03 億元、年減 31.33%，EPS 下滑至 1.72 元。



財會室副總張立徽表示，今年拓點較慢的原因是，著重在單店的改造以及績效較低的點進行改善。目前隱形眼鏡銷售占比約 40%，一般配鏡約 60%；目前旗下共有 6 大品牌，截至 7 月底止共 459 家門市，營收市占約 20%。



他分析，台灣拋棄式隱形眼鏡快速成長，目前消費者帶隱形眼鏡的族群越來越廣泛，而快時尚眼鏡店是未來零售業優勢業種，2014 年底台灣第一家快時尚眼鏡店由日系品牌引進，至 2017 年 1 月合台百貨商場開了超過 60 家各種品牌的快時尚眼鏡店，預估 5 年將瓜分台灣 200 億市場的 20%。



看準快時尚眼鏡店的趨勢，除今年二代體驗店目標改裝 25 至 35 家，更成立新品牌 SOLOMAX 主攻快時尚，現已有 3 家，預計下半年再新增 1 家。另集團也走向直營店的發展，預期至年底為止，直營門市將達 300 家。