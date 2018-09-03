華君國際集團(00377-HK)購東莞地

華君國際集團(00377-HK)公布，8月31日，該公司之間接全資附屬公司保華地產(廣東)有限公司就以代價A2.1億(人民幣.下同)收購東銀大廈與東莞市綠湖山莊開發建造有限公司、瀋陽東方及深圳廣森訂立買賣協議。根據買賣協議，東莞市綠湖山莊開發建造有限公司已同意以服務費1.6392億元促使保華地產(廣東)或其代名人中標目標土地B並取得其土地使用權。

東銀大廈位於中國廣東省東莞市常平鎮常平大道，土地使用總面積為約9,140平方米(目標土地A)，而東莞市綠湖山莊開發建造有限公司已獲授其土地使用權作商業金融用途，期限直至2050年12月6日止。東銀大廈目前正處於興建中，其樁基已完工，而發展項目則正等待挖土。

目標土地B位於中國廣東省東莞市常平鎮司馬村，土地使用總面積為204.9畝(相當於約136,000平方米)，且其擁有權並無由賣方持有。

該等交易為集團在中國華南地區拓展其物業開發及投資業務範圍的策略。該集團預期，隨著中國政府近期頒佈有利於粵港澳大灣區的國家政策，該地區的物業市場將蓬勃發展，整體經濟亦將高漲。

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