第 17 次公佈的「中國企業 500 強」排行榜週日 (2) 日揭曉，行業中最會賺錢且賺最多的是金融業；北京、山東、江蘇的 500 強企業數量分列三甲；華為、北大方正、中聯通囊括專利數量前三名。

哪個行業賺錢最多？

打開利潤總額前 10 名的企業榜單，上榜企業依次為：工行 (1398-HK)、建行(0939-HK)、農行(1288-HK)、中行(3988-HK)、國家開發銀行、中國平安(2318-HK)、騰訊(0700-HK)、中移動(0941-HK)、招行(3968-HK) 和交行(3328-HK)。

其中，最賺錢的工行利潤總額為人民幣 2860 億元，比排名第 62 強的吉利控股 (0175-HK) 一年的營收還要高出人民幣 100 億元，相當於排名 179 位的杭鋼集團 3 年的營收。

哪個省份的 500 強企業最多？

500 強分佈最多的 top5 地區是：北京 100 家、廣東 51 家、江蘇 52 家、山東 51 家、浙江 48 家。東南沿海地區繼續領跑全國。不過，著眼未來，研發強度最高的是廣東，廣東省企業以 3.3% 的研發強度在所有區域中明顯領先。

總體看，「2018 中國企業 500 強」平均研發強度為 1.56%，是中國企業 500 強自有研發強度統計資料以來的第二高值，較 2017 中國企業 500 強提升了 0.11 個百分點，呈現上升態勢。

分行業看，高端裝備製造業企業的研發強度較高，其中通信設備製造業企業為 11.92%，半導體、積體電路及面板製造業企業為 6.94%，工程機械及零部件業企業為 5.21%，航空航太業企業為 5.15%。

哪些企業專利最多？

最後，記者還要向三家中國大企業致敬。他們分別是華為、北大方正和中國聯通 (0762-*5.610, 0.06, 1.08%)。因為

在中國企業 500 強中，專利數量在 1000 件以上且發明專利占比在 90% 以上的企業，是華為 (74304 件，90%)，北大方正集團(4018 件，91.84%) 和中國聯通(0762-HK)(1370 件，92.63%)。

2018 中國企業 500 強專利總量中，發明專利占比為 36.16%，較上年提高了 5.27 個百分點。總體上看，2013 年以來，中國企業 500 強的專利品質持續改善，目前發明專利占比比 5 年前提高了 10.65 個百分點。

