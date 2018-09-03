瑞慈醫療(01526-HK)南通瑞慈醫院引入光控(00165-HK)聯屬公司

瑞慈醫療(01526-HK)公布，於2018年8月31日，南通瑞慈醫院、該公司之間接全資附屬公司南通瑞慈醫療、方宜新醫師、梅紅醫師與中國光大控股(00165-HK)聯屬公司海門光控訂立有關海門光控向南通瑞慈醫院投資的投資協議，以進行第二期翻新及擴建。

根據投資協議，海門光控的總投資1億(人民幣.下同)將以現金注資，其中300萬元將計入註冊資本，而9700萬元將計入資本盈餘。投資完成後，南通瑞慈醫院的註冊資本將由6500萬元增加至6800萬元，由海門光控及南通瑞慈醫療分別擁有4.41%及95.59%。

南通瑞慈醫院為一間於2000年8月14日於中國成立的有限公司，在投資完成前為該公司之間接全資附屬公司。南通瑞慈醫院的主要業務為營運綜合醫院。南通瑞慈醫院截至2016年及2017年12月31日止年度分別錄得除稅前純利5132.8萬元及5225.98萬元；及截至2016年及2017年12月31日止年度分別錄得除稅後純利3603.37萬元及3882.87萬元。截至2018年6月30日，南通瑞慈醫院的資產淨值為3.435億元(摘錄自其截至2018年6月30日止六個月的未經審核管理賬目)。

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