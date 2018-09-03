有線寬頻(01097-HK)與中國移動香港訂諒解備忘錄

有線寬頻(01097-HK)公布，9月2日，該公司間接全資附屬公司有線寬頻電訊有限公司與與中移動(00941-HK)全資附屬公司訂立諒解備忘錄。

根據諒解備忘錄，訂約各方表示有意就若干商業安排進行磋商，以訂立具約束力的協議，內容有關其中包括：由中國移動香港向該集團支付若干費用作為中國移動香港使用該集團的網絡資源；中國移動香港委聘該集團，以為網絡建設及維護提供專業意見及╱或相關服務；及向中國移動香港提供電視內容的代價；及探索透過中國移動香港新建網絡及該集團網絡的未來商機。

與中國移動香港的安排屬非獨家性質，且概無任何事項阻礙或限制到本集團以任何性質或方式使用或處理或開發所有其他部分之網絡及╱或其業務，或向任何其他人士收購、出售或合併其現有及╱或未來網絡及╱或業務。預期正式協議(倘訂立)的年期將為20年，並可能額外延長5年，條件為中國移動香港有權自正式協議日期起計10年期間結束前審閱正式協議。

諒解備忘錄並不對訂約方構成任何法律或具約束力的權利或責任(惟與保密、宣傳、第三方權利、管轄法律及管轄權、終止及訂約方關係有關的條文除外)。諒解備忘錄項下的可能商業安排須待正式協議訂立後，方告作實。



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