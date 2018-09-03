紫金(02899-HK)參與塞爾維亞銅業公司投標排名第一

紫金礦業(02899-HK)公布，參與塞爾維亞國有銅業公司Rudarsko Topionicarski Basen Bor Grupa，引進戰略投資者的公開投標，並在投標中排名第一。截至目前，尚未與塞爾維亞政府等交易相關方簽署正式協議，該公司仍需就正式協議的具體條款與其進行後續商務談判。

Rudarsko Topionicarski Basen Bor Grupa為塞爾維亞國有銅業公司，塞爾維亞共和國發展基金持有其99.99996%股權，其餘九家小股東合計持有剩餘的0.00004%股權。Rudarsko Topionicarski Basen Bor Grupa旗下包括RBB、RBM、TIR三家控股子公司，分別控制4個低品位斑岩銅(金)礦山(3個露天礦山+1個地下礦山)和1個冶煉廠(設計年產8萬噸陰極銅)，其中Jama地下礦最早開採於1903年，已有上百年的開採歷史。根據JORC標準資源量估算結果，截至2014年底，目標公司擁有控制+推斷資源量19.99億噸，銅品位0.39%，銅金屬量786萬噸；金品位0.15克/噸，金金屬量297噸；銀品位1.10克/噸，銀金屬量2,197噸。Rudarsko Topionicarski Basen Bor Grupa2017年冶煉生產陰極銅6.92萬噸、金1,087公斤、銀11,858公斤，其中自有礦山產銅4.35萬噸、產金700公斤、產銀5,000公斤。

紫金認為，Rudarsko Topionicarski Basen Bor Grupa現有的四個礦山均為斑岩型銅金銀類型礦床，礦體厚大易於大規模開發，通過逐步改造或擴充採選冶規模，可大幅度提高產品產量；目標公司下屬礦山位於著名的歐亞成礦帶上，成礦遠景好，找礦潛力大，若是次交易成功，將有利於進一步增加公司的資源儲備和產品產量。

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