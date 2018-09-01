MSCI納A權重再調整吸引海外資金湧入 藍籌與成長之爭將延續

一樣的配方，但是不一樣的效果。MSCI納A近日將迎來第二次調整，但中國A股市場的反應卻遠沒有6月那次大。在當前弱市大背景下，投資者對利好的反應似乎有些麻木。

A股市場對外開放的大門正不斷擴大，海外投資者亦在不斷加深對A股的了解，這將有助於提高A股的機構化比例，從而逐步改善當前A股以散戶為主、波動較大的格局。不過，業內人士估計，未來市場風格的來回拉鋸還將延續，大盤藍籌與成長股的“龍頭”之爭將繼續上演。

“外資是做大盤藍籌股的，二級市場卻盯著小盤股，所以許多人對這事（MSCI納A）並不太關心。”銀河證券分析師任承德指出。

6月1日MSCI指數首次納入A股，A股納入系數為2.5%，9月1日起，A股納入系數將提高至5%。但周五A股市場卻是延續弱勢整理，滬綜指.SSEC收盤跌0.5%。

中金公司最近研報指出，根據測算，A股納入因子從2.5%提高至5%會使得A股在MSCI中國指數中的整體權重從1.3%上升至2.4%左右，在MSCI新興市場中的權重會上升至0.8%左右，進而帶來75-100億美元左右的資金流入。

而根據首次MSCI納A時的經驗，大量跟蹤MSCI新興市場指數的指數型基金將會在調整生效前最後一個交易日，即今日收市前完成建倉，從而將其股票配置比例與指數同步。

據上海證交所此前發布的數據，5月31日當天，通過滬股通流入MSCI納A板塊的金額明顯放大，買入金額達112.7億元人民幣，創年內單日最高，約為近一個月平均水平的2.5倍。臨收市前5分鐘，MSCI納A板塊上漲0.13%，推動上證綜指漲2.94個點，漲幅0.1%，當日主要的海外被動型基金已完成建倉。

**外資態度正轉變**

指數型基金只會在生效前一天尾盤進行調控，但跟蹤MSCI指數的主動型基金卻是可以提前配置。在MSCI指數6月首次納A前一個月，滬港通機制下曾出現大量資金北上，而8月這種現象再次發生。

據港交所數據，5月滬深港通機制下，北上資金凈買入508.5億元人民幣；之後的6月和7月，凈買入量回落至284.9億元和284.76億元，但8月以來，北上資金又開始放量，初步估算，當月外資凈買入達345億元。

法國興業銀行亞太區現貨股票主管Stephane Loiseau表示，雖然經歷了中美貿易戰及人民幣匯率的大幅波動，但基於中國資本市場對外開放正在加速，不少海外投資者對A股的態度近期已有了一些變化。

他說，自6月1日以來，與陸港互聯互通機制配套的香港聯交所SSA帳戶（股份獨立帳戶）已增加了三成，部分來自海外被動型基金，但亦有來自主動型基金的。

“對他們（海外投資者）而言，MSCI調整是如此重要的一個事件，...這更象是一種催化劑，他們開始擔心他們在中國市場的布局不夠。”他說，他們不希望錯過中國這個全球第二大市場，而且中國在未來的投資配置中預計將占到更大的份額。

他預計，MSCI可能會在明年5月年度評審時將A股納入因子由5%提高至15%。

在6月中上海陸家嘴論壇期間，中國證監會副主席方星海曾表示，證監會已經著手研究相關新的制度與工具安排，以便盡快將A股納入MSCI指數因子提高到15%左右。

法國巴黎投資的大中華區高級經濟師羅念慈指出，A股目前走勢已反映了相對悲觀的預期，例如中國經濟出現硬著陸，但感覺上這並不太會發生，A股已接近階段性底部。

對於外資持續流入及MSCI納A比例再次提高等利多因素，不少國內機構對此不以為然。

如華南一位基金經理就表示，“影響不會大，畢竟新增資金金額還是比較小，...最近A股投資者的敏感度在下降。”

**藍籌與成長之爭**

任承德指出，基於MSCI調高A股納入因子及下月富時羅素將評審是否納入A股，近期北上資金加快，以大盤藍籌為主的上證50指數.SSE50走勢相當強，技術上已率先走出下降通道。

“現在是MSCI，之後還有富時，而且富時納A的比例比MSCI要高，一旦談成，海外資金進入的規模要比想象的高。”他說。

中國證監會此前表示，積極支持A股納入富時羅素國際指數。而富時羅素行政總裁本月對路透稱，如果公司下個月決定將中國A股納入旗艦指數，給予中國A股的權重可能超過競爭對手MSCI明晟。

任承德還指出，未來A股市場將是價值投資與技術派的博弈，近期去杠桿壓力一直較大，資金不斷在撤退，看技術面的投資者會一直看空，但外資不是太看重技術分析，他們更關註公司基本面。

“長此以往，上證50、滬深300與滬綜指的表現將會脫鉤，藍籌股的表現可能會比其他股票要強。”他說。

華西證券分析師毛勝亦指出，藍籌股近期表現較強，與A股市場國際化進程有相當大的關系。而且，在熊市期間，機構更喜歡絕對估值低的個股，安全邊際更高，成長股目前來看，絕對估值仍相對較高，

“近期海外來的錢主要投向藍籌股，機構化效應比較強，...短期來看，藍籌股主導的風格可能還會延續。”他說。

不過，這並不意味著這一風格未來將一成不變。毛勝表示，目前中國經濟正面臨結構轉型的選擇，是加大基建投資，還是堅持創新經濟。若是創新經濟之路還會繼續，那麼成長股仍會有機會。最近一個機會就是第四季中國預計發放5G牌照。

“中國散戶占主導的格局短期內不會變，尤其是散戶的交易量和活躍度要高於機構，這種局面需要花較長時間才有可能改變。”他認為，藍籌和成長之爭，應該還會繼續。

稍早有國內媒體報導估計，目前外資持股在A股自由流通市值的占比約為6%，再加上保險和公募基金這兩類傳統機構投資者，合計持股量剛超過兩成。

路透上海8月31日 作者 林琦

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