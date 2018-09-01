大行護盤促人民幣收升 離岸偏弱或引監管出手管理預期

人民幣兌美元即期周五低開高走，最終收升並破6.83元，中間價則跌逾130點，明顯高於市場預期。交易員稱，美總統特朗普言論再度讓市場聚焦中美貿易戰，但大行在6.83和6.84附近提供美元流動性，起到明顯護盤效果，離、在岸人民幣迅速收覆盤初跌幅，不過因逢低客盤仍不少，人民幣反彈遇阻。

他們並表示，隔夜離岸CNH明顯偏弱，不利於穩定人民幣匯率預期，不排除近期監管出手遏制離岸空頭的可能，需重點關注；新興市場國家貨幣再遭打擊，加上中美貿易戰不斷升級，人民幣前景仍面臨較大不確定性。

“一方面大家還是怕CCF（逆周期因子），但如果沒有大行出手，美元兌人民幣還是下不來。”一中資行交易員，“離岸昨晚搞得太兇了，不排除會出政策。”

另有中資行交易員指出，整體仍偏購匯，但大行在6.84附近有美元供應，調整一下供需，推動匯價走升，但離岸匯市的邏輯仍是購匯為主，不排除政策出來影響下預期。

彭博新聞周四報導，美國總統特朗普準備迅速擴大與中國的貿易戰，已告訴幕僚，待公眾意見征詢期按計劃在下周結束，他就準備馬上對另外2,000億美元中國進口商品加征關稅。

中國國家外匯管理局周五公布，7月份服務貿易逆差253億美元，較上月的221億美元環比增加14.5%，其中旅行差額占比為77.9%，運輸差額占比26.9%；而當月貨物貿易順差環比大幅縮水35%。

全球匯市方面，歐元周五有望錄得連續第三周上漲，但美國與歐盟之間貿易沖突升級的擔憂打擊了對歐元錄得較大漲幅的期望。歐元近幾日上漲，因有關全球貿易戰的擔憂緩解，加上歐洲央行正在采取行動結束非常規貨幣政策，都壓制了美元作為避險貨幣的吸引力。

盡管阿根廷央行將指標利率上調至60%，但阿根廷披索周四卻至多貶值近20%，原因是投資者對該國總統馬克理處理經濟危機的方式感到恐慌。

路透上海8月31日

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