【IPO追蹤】貓眼微影向港交所(00388-HK)遞交上市申請

據消息指，內地電影票務平台貓眼微影已於昨日向港交所(00388-HK)遞交上市申請，料下周一會上載初步文件。

報道指，貓眼微影最快將於今年年底赴港上市。內地媒體亦就貓眼微影赴港上市的消息向其股東美團點評查證，報道指美團發言人已證實貓眼微影正計劃尋求上市。

2017年9月21日，互聯網+電影平台貓眼和微影時代宣布實現戰略合作，共同組建一家新公司“貓眼微影”。經過雙方整合，貓眼微影目前在線上票務行業佔據了絕對龍頭地位。

雙方成立新公司，貓眼注入全部業務，微影時代則將票務體系等系統作價70億元人民幣也注入新公司。合併完成後，微影時代將擁有貓眼27.59%股權，而光線傳媒(300251-CN)持有貓眼的比例由30.11% 變更為19.83%。

2017年11月，貓眼與微影相關業務已整合完成，且還獲得騰訊10億元人民幣注資，新估值已超過200億元人民幣，後者還為新貓眼敞開了微信、QQ 等流量入口資源。

光線、微影、騰訊、美團點評將成為公司主要直接股東，微影原股東在新公司的股份通過微影持有。

到了去年第3季度，中國電影(600977-CN)線上票務市場競爭格局中，貓眼微影、淘票票分別以 52.5%、34.44% 位列中國電影線上票務市場前2名。



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