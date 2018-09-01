超越499之亂！麥當勞大排長龍各地「騎樓災情」頻傳

為慶祝球后戴資穎在亞運奪下羽球金牌，麥當勞昨（ 31 ）日推出大麥克買一送一活動，引發民眾排隊搶購，業者隨後更加碼「主餐單點買一送一」優惠。有網友在臉書社團 PO 出「騎樓災情」照，畫面可見，騎樓僅剩一半空間，網友看後也紛紛貼出各地排隊景況。

為感謝消費者對戴資穎及活動的支持，麥當勞昨日推出大麥克限時買一送一活動，引發熱烈迴響，開賣不久就有許多分店傳出大麥克食材不足，逼得麥當勞緊急加碼，改為「主餐單點買一送一」優惠，再度引發搶購熱潮。



▲麥當勞買一送一引爆排隊潮。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

一名網友在「爆廢公社」上傳一張照片，照片可見，搶購麥當勞餐點的民眾已從店內排到店外，騎樓只剩一半的空間，原 PO 不禁笑道「麥當勞買一送一之亂，台灣人以下開放各地麥當勞騎樓災情。」



許多網友見狀也紛紛 PO 出自家附近的排隊盛況，各地麥當勞幾乎都排到店門外，有的甚至已排到馬路邊，就連得來速也是大排長龍。買一送一亂象引爆排隊潮，網友則不禁回應：「大家都沒吃過麥當勞？」「台灣人貪小便宜的心態.. 表現的淋漓盡致！」「台灣近來經濟困窘，人心又貪婪愛搶便宜不惜時間成本，造就各種排隊文化」、「排隊的時薪都可以直接買套餐了... 浪費時間」。



▲各地麥當勞幾乎都排到店門外，有的甚至已排到馬路邊，就連得來速也是大排長龍。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

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