美的集團：加大研發投入，成機器人領域龍頭

作為連續三年榮登世界500強企業的美的集團（000333—CN），美的集團用了近50年時間終於從一開始的遙不可及到現在變成500強的常客和主角。很難想像一個從改革開放初期的電風扇小廠商到現如今銳變為國內最大民營企業家電製造商，美的集團的成長速度之快，真是讓人驚歎；而在美的集團發展的騰飛的階段，離不開其與時俱進的發展戰略部署與業績增長的功勞。

8月30日晚，美的集團披露了2018年上半年的成績單，據財報顯示，營業實現收入1426.24億元人民幣（以下單位同上），較同期增長14.60%；淨利潤129.37億元，較同期增長19.67%；每股經營現金流為1.149元，較同期減少46.0%；毛利率為27.16%，較同期減少7.08%，存貨週期率3.91，較同期減少23.3%。

空調收入同比增27.69% 行業龍頭優勢顯著

美的集團是一家消費電器、暖通空調、機器人與自動化系統、智能供應鏈（物流）的科技集團，提供多元化的產品種類與服務，包括以廚房家電、冰箱、洗衣機、及各類小家電為核心的消費電器業務；以家用空調、中央空調、供暖及通風系統為核心的暖通空調業務；以庫卡集團、美的機器人公司等為核心的機器人及自動化系統業務。

財報顯示，美的集團2018年上半年暖通空調實現收入638.7億，同比增長了27.69%；占總營收收入的44.4%。消費電器業務實現收入552.8億，同比增長6.66%,占總營收收入的38.7%；機器人及自動化業務實現收入125億，同比減少8.11%，占總營收收入的8.7%。財報獲悉，美的集團表示公司已經是中國家電全網銷售規模最大的公司，2018 年上半年，公司全網線上零售超過 250 億元，同比增長 33%。行業占比穩步提升，超過 20%，在京東、天貓、蘇寧易購等主流電商平台繼續保持家電全品類第一的行業地位。其中，暖通空調業務是美的集團主心骨，也是美的集團業績收入的保障；美的集團表示，美的空調及家電是具備行業領先地位。以行業領先的壓縮機、電控、磁控管等核心部件研發製造技術為支撐，結合強大的物流及服務能力，形成了包括關鍵部件與整機研發、製造和銷售為一體的完整產業鏈。公司是國內家喻戶曉的領先家電及暖通空調系統品牌，公司各主要產品品類均居行業領導地位，一方面讓公司能夠提供全面且具競爭力的產品組合，另一方面也為公司在品牌效應、規模議價、用戶需求挖掘及研發投入多方面實現內部協同效應。

加大機器人研發的投入，引領行業整合與拓展

雖然，機器人及自動化系統業務本期銷售收入不及預期，較去年同期下滑8.11%。但美的集團並沒有對此放慢腳步，反而未來將加快推動美的庫卡機器人中國業務整合，將庫卡在中國的一般工業業務及為醫院、倉庫和配送中心實施先進的自動化解決方案的瑞仕格（庫卡下屬子公司）中國業務合併，並與美的設立合資公司承接上述業務，合資公司雙方股東將各自持有50％的股份，合資公司的設立，將進一步推動工業機器人、醫療、倉儲自動化三大領域的業務在中國市場的拓展，順應中國市場在智能製造、智能醫療和智能物流、新零售等方面的高速發展需求，開發適合中國客戶需求的產品和解決方案，實現自動化業務板塊的全面高速增長。同時，在順德科技園將新建生產基地，開發新產品，與眾多合作夥伴共同開發工業4.0的可行商業模式，並投資於人機協作和移動的關鍵技術，鞏固庫卡技術領先地位，計畫到2024年機器人產能達到每年75,000台，加上現有產能，中國每年的機器人產能總數將達到100,000台。

加大對機器人業務研發投入，美的集團是盯上中國未來機器人市場這塊大蛋糕。根據國際機器人聯合會（IFR）的預測，全球對機器人自動化的需求將進一步增加。在全球範圍內，預計2018年至2020 年之間的平均年增長率至少為 15%，2017 年全球機器人產業規模已超過250億美元，增長20.3%，預計2018年將達到 300 億美元。當前，我國機器人市場進入高速發展期，2017年市場規模約 62.8億美元，2012-2017年平均增長率達到28%。其中，工業機器人連續五年成為全球第一大應用市場，服務機器人需求潛力巨大，特種機器人應用場景顯著擴展。外加美的集團現如今手裏有庫卡這張王牌，發展機器人領域似乎是理所應當的。庫卡所為世界上第一家將靈敏輕型機器人帶入生產車間的機器人製造商，其庫卡產品庫以獲得眾多獎項，如 LBR 醫療機器人贏得由世界兩大機器人機構辦法的“機器人與自動化發明與創業獎”（IERA），人機協作（HRC）應用獲得福特世界卓越獎，以及第三次通用汽車年度最佳供應商獎。由此，不難看出，隨著一系列全球資源並購整合及新產業拓展的有效完成，將進一步奠定了美的全球運營的堅實基礎及美的在機器人與智能自動化領域的領先能力。

綜上所述，對於美的集團2018年上半年提交的業績單，能面對錯綜複雜的國內外政治經濟下，取得這樣的業績，實屬不易；其功勞無疑要歸功於空調增速好於預期，消費電器的增長。而對於美的集團將加大對機器人行業研發投入，是基於自身的優勢的情況下，對企業未來發展方向的重新定位所致。

文：沈少鴻

編：黎璐璐

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