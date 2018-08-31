P2P暴雷、QOS風波，奧馬電器的“金融科技”還玩得轉嗎?

號稱打造“冰箱+金融科技”雙主業A股上市公司奧馬電器（002668-CN），8月29日披露了其2018年半年報，報告期内公司實現營業收入38.59億元，同比增長17.27%；歸屬母公司所有者淨利潤2.67億元，同比增長28.11%；淨資產收益率7.15%；每股收益0.42元。

奧馬電器在2015年就開始佈局金融科技業務，併提出打造“冰箱+金融科技”雙主業，在金融科技方面大力投入進行培育。但從效果來看，直到目前金融科技業務對公司的營收貢獻併不大。

圖片說明：2018年半年奧馬電器營業收入分行業情況

半年報數據顯示，2018年上半年冰箱業務穩步發展。儘管2018年上半年行業面臨的外部環境不利因素增多，國内市場上遊原材料價格上漲，終端市場趨向飽和，房地產不斷調控的大環境下，奧馬電器冰箱業務在競爭激烈的市場中保持穩定發展，奧馬冰箱合併報表範圍實現營業收入32.01億元；實現歸屬於上市公司淨利潤2.17億元。

而相比冰箱業務，金融科技業務則遜色不少。奧馬電器在形容這一業務時使用的詞匯為“持續進行戰略佈局”。奧馬電器稱報告期内，公司金融科技業務持續圍繞“場景+科技+新金融”的戰略方針進行佈局，通過深化挖掘自建或合作的場景獲取數據及客戶資源，不斷優化風控及運營能力。而實際數據顯示，報告期内，金融科技業務的主要運營公司中融金合併報表範圍實現營業收入5.08億元，與冰箱業務差距頗多。

而實際上，雖然號稱“雙主業”但是奧馬冰箱一直為奧馬電器營收和淨利潤主要來源。2015年至2017年三年間，奧馬冰箱實現營業收入分别為46.99億元、47.2億元和62.29億元，佔營業收入比重分别為99.92%、93.63%和89.44%。2017年奧馬冰箱淨利潤3.21億元，佔比84.25%。

甩賣現金牛業務，遭遇大股東“抱團”反對

而在今年6月底，奧馬電器卻發佈公告稱，擬賣掉主要業務板塊40%的股權。

6月29日奧馬電器發佈公告稱，擬作價9.73億元，向王濟雲、姚友軍、劉展成、餘魏豹、吳世慶五人轉讓子公司奧馬冰箱40%股權。隨後，奧馬電器與王濟雲、姚友軍、劉展成、餘魏豹、吳世慶，以及上述人控製的珠海奧馬合信投資、珠海奧馬合智投資、珠海奧馬合力投資、珠海奧馬合群投資簽訂《關於廣東奧馬冰箱有限公司之股權轉讓補充協議》。

圖片來源：奧馬電器2018年第三次臨時股東大會決議公告

然而，這一議案遭到眾大股東“抱團”反對。一個多月後奧馬電器發佈公告稱，8月6日奧馬電器舉行的2018第三次臨時股東大會否決與上述子公司經營管理團隊收購奧馬冰箱公司40%股權的3項議案。

奧馬電器曾稱，此次交易完成後，奧馬電器仍持有奧馬冰箱60%的股權。通過本次股權轉讓，有利於優化奧馬冰箱的股權結構，也有利於未來適應公司戰略發展的需要，加大資源投入前景更為廣闊的金融科技相關業務，提升公司資產盈利能力。業内人士分析，奧馬電器賣掉營收可觀的冰箱業務股份，這一操作看似令人不解，實際上是想通過此次股權出售，獲得可觀的資金更大程度上投入金融科技版塊。

旗下P2P平台錢包金融面臨暴雷

而巧合的是，就在議案被否公告三天後。8月9日，上奧馬電器旗下P2P平台錢包金融發佈公告，該平台由於行業環境惡化、部分合作方結算延期等因素，到期標的將復投3個月。強製復投的行為，說明錢包金融短期資金短缺，無法應對投資者大量提現的需求，若3個月後，行業環境以及擠兌風險仍沒有改善，平台仍存在暴雷的風險。

緊接著，奧馬電器8月15日晚間發佈公告稱，實控人趙國棟與廣投資管簽署《意向函》，趙國棟有意自行或通過一緻行動人，向廣投資管或指定第三方轉讓奧馬電器5%以上股份或對應權益，所獲得的交易價款將優先用於解決公司旗下“錢包金融”平台所涉及的兌付問題及趙國棟其他有關債務。

不過，趙國棟奧5%以上股份若轉讓成功，很有可能導緻公司實際控製權發生變更。

涉區塊鏈代幣

2017年7月，奧馬電器旗下金融科技事業品牌錢包召開2017錢包創新大會，趙國棟表示，未來錢包會加速推進人工智能、大數據、區塊鏈等科技手段在金融中的應用。不過，趙國棟所言的區塊鏈併未為其帶來足夠份量的回報，還讓其陷入了更大的輿論漩渦。

最近登陸FCoin的公鏈項目QOS，因其暴跌、破發引起了廣泛關註。即便QOS試圖撇開關係，究其背景仍然指向了上市公司奧馬電器。QOS白皮書中所披露的團隊介紹，成員幾乎全部來自奧馬電器。顧問除FCoin創始人張健外，還有趙國棟。而其“生態合作方”，除FCoin外也均為奧馬電器旗下產品，背後有趙國棟控股或參股。

8月15日，奧馬電器發佈《關於投資者關心的事項的說明公告》與QOS實行“切割”。奧馬電器8月15日公告，承認奧馬電器董事長趙國棟等人參與了QOS項目，但表示均為個人行為，公司旗下控、參股公司併未參與QOS項目。

有消息人士透露，QOS項目發行初期，項目方一方面極力包裝自身奧馬電器的背景，而在細節安排上試圖規避與奧馬電器的關聯關係。QOS項目是由奧馬電器子公司數字乾元的團隊所開發。而很多投資者選擇投資QOS，主要看中項目方擁有上市公司奧馬電器的背景。

2012年4月奧馬電器在深交所敲鍾上市，主營冰箱的設計、製造和銷售。2015年，趙國棟成為奧馬電器最大股東，大舉進軍互聯網金融，力推冰箱業務及金融科技業務雙主業運營。

然而雙軌運營2年多來，金融業務除了推高奧馬電器的上市公司估值外，併未真正幫助企業做大做強。如今互金業務爆雷、QOS暴跌，一波未平一波又起，奧馬電器短期内恐怕很難泥潭抽身。

作者：張明遠

編輯：賀秋霞

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