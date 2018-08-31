【華冠投顧】加權漲完換櫃買、中小型股有買盤

鍾騏遠 分析師

#一分鐘盤勢掃描：

5386 青 雲：

近期顯卡族群有拉線買盤，不過由於長期均線仍未整理完，預期第四季這些族群，都有機會表現。

3323 加百裕：

短線股價出現 V 型反轉之後，須留意後續量能是否跟上，由於半年線下彎，若量能不足則必須留意創高量縮拉回。

6278 台表科：

近期股價出現大幅度的成長，出現近幾年少見的大量，周轉率一口氣拉到 10% 以上，短線股價漲幅擴大，留意後續警示的量縮整理。

6552 易華電：

股價先前創高後出現長黑大量，爾後出現連續三紅的線型，可見特定人士手法之高深，量能過 8/24 大量之前，仍有機會表現。

3035 智 原：

股價自半年線帶量上漲，唯半年線下彎，如果後續要挑戰年初高點，量能仍需要持續放大，若能持續放量，則股價仍有機會表現。

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#台股盤勢分析：

台積電漲多拉回整理，影響加權指數回測 5 日線。不過，短線指數已經出現多方表態，後續等待季線翻揚之後，指數才有上攻的可能。後續 8 月營收即將公佈，財報結果將具有後續成長的指標性。主要的原因是，8 月營收多數外銷公司受中美貿易戰影響，若營收可能成長突破，代表後續下半年營收動能有機會成長。若 9 月公佈 8 月營收之後，營收成長的家數能夠過半，下半年台股將有機會突破二月高點。

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櫃買指數如預期去摸月線，帶動許多中小型類股買盤升溫，不過由於月線向下，遇線之後難免會有反壓。若是上櫃類股線型呈現多方，後續還是有機會個股表現。近期火熱的 PCB 族群，短線動能見緩，9 月份開始是否續強，以及後續主流族群為何？投資人必須多加留意。IPhone 即將推出，LCD 版本市場預期銷售量提升，相關供應鏈如無線充電、聲學元件、機殼等，都可多加留意。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

★★鍾騏遠分析師帶你一分鐘看台股★★

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