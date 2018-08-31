H2獲利動能恐趨緩 美食-KY跌下觀光股王寶座 股價創近2年新低

美食 - KY(2723) 染獨陰霾未退，中國營運前景未明朗，再加上法人預期今年營益率恐下滑，導致美食 - KY 今日再度跌下觀光股王寶座，終場以 220.0 元作收，跌幅 4.97%，創近兩年新低。法人表示，美食 - KY 日前深陷染獨風波，導致中國外賣平台全面停賣美食 - KY 產品，約影響中國營收比重達 10%；此外，中國消費者的拒買風波，也衝擊實體門市業績，銷售下滑超過 1%，然該抵制風波短期狀況未明，恐影響到第四季的營運表現。



在台灣部分，法人指出，台灣店面整改已大致完成，而在市場成熟飽和，以及缺乏新成長動力情況下，短期內營運動能較無重大突破；而在美國部分，法人預估，繼美國中央工廠進行擴產後，美食 - KY 最晚將於今年年底前再開出一座中央工廠，產能約可供應 20 家分店，相關費用將於第三季開始認列，恐影響下半年營益率表現。