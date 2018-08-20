美食-KY一掃染「獨」陰霾 今股價大反攻 漲幅逾6%

美食 - KY(2723) 上週前深陷染「獨」風波，股價臉綠重挫，一週跌幅逾 15%，而今早開盤一掃中國負面不確定性因素，在買盤湧出下，股價開高走高，最高衝上 243.5 元，漲幅逾 6%，重新站回觀光股王寶座。法人表示，美食 - KY 第二季在中國的同店增長維持年增 3-4% 的高檔表現，然目前受到負面影響的可能性高，包括店面銷售減少及展店趨緩等壓力；而在美國及台灣部分，由於第二季為淡季，因此台灣營益率下滑，美國則持平，隨下半年新產品問世及節慶促銷活動挹注下，營益率有望逐季走高。



美食 - KY 在美國持續產店，截至 7 月為止，美國地區共有 47 家門市，並計畫在美西地區開設 100 家分店，法人認為，隨下半年美國展店加速，及中央廚房利用率增加，將有望提升營收、產能和經濟規模，樂觀看待長期營運動能。