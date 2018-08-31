益張轉型效益漸顯 自動化產線、利基型產品下半年效益放大

益張 (8342) 近年積極啟動轉型，副董事長黃秀英表示，公司於 2016 年結束台灣量販零售事業，目前以設備客戶為主，並放棄部分買賣客戶的訂單，希望朝長期、穩定供貨的設備訂單為主，此外，也希望藉由訂單的調整，平穩月營收的波動，並調整獲利表現不佳的產品，拚增毛利率及獲利表現。益張指出，今年預計投資 7500-8000 萬元在製程整合，已簽約設備約 5000 萬左右，每年投入在設備的資本支出約 4000-5000 萬元，而第三季開始將看到新製程效益大幅展現，藉由拉高自製比例，降低生產成本，今年自製管類及板金比例目標達 40%，明年目標則為 60%，屆時成本可降低 30%，一年將創造 2000 多萬的效益。



在自動化方面，益張提到，鐵管手臂製程產能加倍專案，目標將作業產能提升為兩倍，而自動波浪焊接機整合專案，則可將日產提升為 1.3 倍，人均產能則提升為三倍，目前自動化良率約 70%，可在下半年陸續展現效益。



除了製程改善外，益張也提到，今年特殊材質產品應用比例，已由去年下半年的 33% 成長至今年上半年的 50%，為公司的利基型產品，且下半年比例會持續成長，希望以高毛利的利基型產品拉抬獲利表現。