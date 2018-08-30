看好中階市場 宏達電新機亮相 最快10月中開賣

下半年新機戰打的火熱，各品牌競推旗艦機、中階機，企圖拉升智慧手機市場冷清的買氣，宏達電 (2498-TW) 今 (30) 日發表中階新機 HTC U12 life，台灣區總經理陳柏諭指出，配合電信業者約 699-999 元的資費區間，看好 7000-12000 元價格帶的市場，新機預計 10 月中旬開賣。

台灣智慧手機市場今年來銷售不如預期，加上電信三雄 499 之亂的衝擊，市場更是冷清，7 月略有回溫，近來除了三星率先開賣下半年旗艦 Note9 之外，華為、小米、OPPO 等品牌也推出新機，希望新機上市可引爆新一波買氣。

宏達電今日發表 HTC U12 life，陳柏諭強調，選在這個時間點推出中階機是必要的，由於目前中階機市場的選擇還不夠大，還有相當大的布局空間，以電信商資費來看，目前也多集中在千元以下，剛好適合搭配中階手機。

外傳宏達電在精簡製造部門人力後，U12 life 委外生產，陳柏諭並未正面回應，僅是表示，不管是不是委外代工，都必須投入很多人力，他強調，目前 U12 life 的價格還在最後敲定中，尤其是專為台灣設計的 128G 版本，正和系統商討論最終價格，希望 9 月可以確定。

宏達電指出，U12 life 搭載 1600+500 萬畫素雙主相機，成像可媲美專業相機，1300 萬高畫素自拍相機，18:9 全螢幕，3600mAh 大容量電池，Qualcomm Snapdragon 636 行動平台，共有月光藍及暮光紫兩種顏色。

宏達電日 k 線圖



