中階機熱戰 宏達電將推新機不缺席應戰

下半年新機戰啟動，各品牌陸續推出新機，Sony Mobile、中國手機品牌華為陸續推出新機，OPPO R17 系列預計 10 月登台，各家業者搶進台灣中階機市場，宏達電 (2498-TW) 第 3 季營運有待升溫，不過也未缺席中階機市場，已在官方社群網站公布將發表新品，市場推測應是 HTC U12 Life，另外，考量降低製造成本因素，外傳這款中階機種採委外代工生產。

台灣智慧機市場今年銷售不如預期，加上 499 元之亂的影響，衝擊手機的銷售，7 月營收好不容易出現回溫，不過下半年新機戰由三星機皇 Note 9 啟動，中機階市場競爭激烈，Sony Xperia XA2 Plus，預計 8 月底開賣，鎖定萬元價格帶的消費客層，華為 nova 3、nova 3i 兩款中階機也在台上市。

在各手機品牌廠夾攻下，宏達電也備妥中階新機應戰，預計 8 月 30 日發表新品，市場推測應是 HTC U12 Life，根據市場流傳的規格，將搭配 6 吋的 18：9 螢幕，內建高通驍龍 636 處理器，另外，宏達電製造部門人力縮減，外傳新中階機將採委代外代工生產。

宏達電第 2 季轉虧，今年在業外挹注下，應可望轉盈，但全年仍可望獲利，不過，在本業轉盈部分仍有相當大的挑戰，智慧手機不再採取機海戰，但是在高階技術上仍持續推進，除了 5G 之外，在區塊鏈手機上也有進展，可望在第 3 季亮相。