股神罕見懟人 巴菲特抨擊蘋果投資特斯拉和馬斯克的私有化鬧劇

今年 5 月，巴菲特和特斯拉 CEO 馬斯克因「護城河理論」和「開糖果店」互相抬槓。當地時間周四，巴菲特又懟了馬斯克和特斯拉。

巴菲特說，波克夏近幾個月庫藏股了「一點」股票；蘋果做什麼投資都支持，但投資特斯拉是「很壞的主意」。

巴菲特接受福斯商業採訪時批評特斯拉 CEO 馬斯克，並就馬斯克私有化的「資金擔保」推文表示，雖然任何人都可能說錯話，「如果你說錯了，立馬改口」。

巴菲特說，如果你的股票（受你公開表態影響）「瘋狂交易」，幾分鐘後你又澄清有關「『資金擔保』的表態是說錯話了」。巴菲特說，「我真的認為（ 『資金擔保』）是可以獲得資金支持，類似這樣的東西」，暗諷馬斯克誤導投資者。

巴菲特表示，「我會支持庫克所做的一切，但我認為進入汽車行業是一個非常糟糕的主意」。他說，賣車「不是一件容易的事」，競爭激烈，沒有先發優勢，你贏一年輸一年。巴菲特說，「汽車行業沒有常勝將軍」。

不過，波克夏是中國電動汽車公司比亞迪的主要投資者之一。

8 月 7 日，馬斯克發推表示，要以 420 美元的目標股價將特斯拉私有化。按這個價格計算，特斯拉的市場價值約為 710 億美元，而馬斯克聲稱已經獲得資金支持。

隨後，美國證券交易委員會發詢問函，調查他的私有化表態是否屬實、為何選擇在推特上披露，以及是否符合投資者保護規則。8 月 25 日，特斯拉董事會在其官網發布公告稱，特斯拉將放棄私有化。當時，馬斯克向董事會表示，在考慮了所有因素後，他認為不再進行私有化交易是更好的決定。

實際上，巴菲特最討厭燒錢而且沒有護城河的企業。

今年 5 月，在特斯拉一季報電話會上，馬斯克諷刺巴菲特推崇的護城河理論很遜（lame），也很古舊（quaint），他認為最重要的是創新的步伐，這是競爭力的根本決定因素。

隨後，在波克夏海瑟威的年度股東大會上，巴菲特反擊馬斯克稱，想通過技術解決一切問題可能是一些「年輕小孩的夢想」，對於低成本的生產者，護城河非常重要，「比如在糖果行業，馬斯克應該不是我們的對手」。

正是這句話，點燃了馬斯克戰鬥的慾望。他連續在推特上發文，揚言要開一家糖果公司，並且稱自己「非常非常認真」。在一條推文中，馬斯克甚至直接提到了巴菲特，他說要建造一條護城河，並用糖果填滿，「巴菲特一定不會拒絕投資它」。