教育部等八部門實施網絡遊戲總量調控 遊戲企業承壓

由教育部等八部門製定的《綜合防控兒童青少年近視實施方案(徵求意見稿)》已結束向社會徵求意見，於8月30晚正式公佈。值得關註的是，《實施方案》新增了對網遊的限製：國家新聞出版署將實施網絡遊戲總量調控，控製新增網絡遊戲上網運營數量，探索符合國情的適齡提示製度，採取措施限製未成年人使用時間。

《實施方案》指出，近年來，我國兒童青少年近視率居高不下、不斷攀升，近視低齡化、重度化日益嚴重，已成為一個關係國家和民族未來的大問題。同時，實施方案明確嚴禁學生將個人手機、平板電腦等電子產品帶入課堂，帶入學校的要進行統一保管。學校教育本著按需的原則合理使用電子產品，教學和佈置作業不依賴電子產品，使用電子產品開展教學時長原則上不超過教學總時長的30%，原則上採用紙質作業。《實施方案》明確了八個部門防控近視的職責和任務。其中提到，國家新聞出版署將實施網絡遊戲總量調控，控製新增網絡遊戲上網運營數量。

行業人士分析，此舉對遊戲行業影響巨大，今後網絡遊戲的審核會更加嚴格，而有限的版號必然導緻遊戲廠商蜂窩而上，沒有拿到版號的遊戲將無法上線，而背後的遊戲廠商也將受到較大的影響。

實際上，因為版號原因，今年遊戲行業已持續受到影響。8月15日，有媒體報道稱，由於3月新聞出版廣電總局重組，遊戲審批主管部門調整，國内網絡遊戲版號的備案和審批已被凍結。

國家新聞出版廣電總局遊戲審批結果顯示，今年2月5日以來，廣電總局沒有發放過進口網絡遊戲版號;今年3月28日以來，廣電總局沒有發放過國產網絡遊戲版號，但網絡遊戲的備案審批仍在進行。遊戲媒體Gamelook曾報道稱，過去4個月里，排隊等待的遊戲接近3000款。遊戲版號暫停審批也影響了騰訊(00700-HK)二季度遊戲業務的表現。騰訊控股總裁劉熾平在業績電話會議上表示：“從營收增長的角度來看，遊戲成了最薄弱的一環，其中很重要的原因是玩家最多的遊戲還沒有商業化。”

來源：界面新聞

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