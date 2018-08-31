〈分析〉資金外逃擋不住 新興市場誰最先倒下？

隨著美元升值、新興市場投資者正處於一個非常糟糕的時刻，新興市場的拋售劇烈，阿根廷和土耳其正努力為維持全球投資者的信心。

據華爾街投行摩根士丹利的外部債務覆蓋率 (external coverage ratio)，顯示目前土耳其、烏克蘭、阿根廷、約旦、厄瓜多等國都撐不過一年，列入極度危險名單之中。

外部債務覆蓋率，是評估一國外匯存底相對於 12 個月的外部融資需求，包括經常帳、長短期債務等。

週四 (30 日) 阿根廷披索再跌至歷史低點，促使阿根廷央行決定將利率提高至 60%，土耳其央行副行長辭職報告更讓里拉淪陷，南非土地改革的爭議中，南非蘭德大震盪，巴西幣亦已貶至 2 年新低，新興市場後市仍是不容樂觀。

如下圖左所示，目前新興市場資產報酬率在貨幣貶值的衝擊之下，報酬率已經出現大幅下滑，大摩固定收益分析師 James Lord 即認為，在報酬率走跌的場景下，外資持有新興市場資產的理由已明顯薄弱，預期新興市場的資金外流潮，仍有一段很長的路要走。

而再觀察下圖右所示，新興市場資產中，目前又以貨幣貨幣型基金流出規模最為巨大，其次為主權債基金，而股票型基金的資本流出潮，似乎還只是個開始。

新興市場撤資潮估還將持續一段時間。(圖：ZeroHedge)

大摩預測，新興市場資金溢出效應不會進入發達市場，而新興市場近幾年之所以能夠蓬勃發展，主要也是仰賴外資流入，而目前失去了外資流入的這些新興國家，經濟下行的風險估計將隨之到來。

大摩表示，新興市場的外資流入停止，或令新興市場投資變得格外冒險。為了預期並提早避免此風險，摩根士丹利自創「新興市場外部融資需求 (external coverage ratio)」計算，稱之為外部債務覆蓋率，而該指標透過外部融資需求，包括經常帳、長短期債務等計算後，即能觀察出新興市場國家在這波危機中，誰最可能率先倒下。

各國「新興市場外部融資需求」的年限。(圖：ZeroHedge)

上圖由左 (最糟) 至右 (最佳) 看起，依序為土耳其 (TURK)、烏克蘭 (UKR)、阿根廷 (ARG)、約旦 (JOR) 等國，估計外匯存底將撐不到一年，南非 (SOAF) 情況尚可，約可維持一年，印度 (INDIA) 和巴西 (BRA) 也可撐上一兩年左右，韓國、俄羅斯、泰國等新興市場則列入安全名單，近 5 年以上資金無虞。